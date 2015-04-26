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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Рубин
Спартак - Рубин: обзор матча 26 апреля 2015
Спартак
26.04.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
90'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Рубин
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
Ю. Мовсисян
90'
79'
Желтая карточка
В. Дядюн
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
В. Кротов
78'
Желтая карточка
Х. Мануэль Инсаурральде
74'
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
П. Эберт
71'
65'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
И. Портнягин
Замена
Х. Мануэль Инсаурральде
️️️️
Е. Макеев
58'
53'
Желтая карточка
С. Навас
46'
Замена
М. Канунников
️️️️
Г. Котуньо
6'
Желтая карточка
О. Кузьмин
5'
Желтая карточка
М. Оздоев
Желтая карточка
С. Таски
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
27
Ромуло
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
Главный тренер
Мурат Якин
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
40
Благо
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
17
Владимир Дядюн
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
7
Джано
АП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-1-3-2
32
Ребров
23
Комбаров
34
Макеев
35
Таски
18
Паршивлюк
4
Чельстрем
20
Эберт
88
Глушаков
27
Ромуло
10
Промес
57
Кротов
3-3-3-1
1
Рыжиков
21
Котуньо
4
Кверквелия
44
Навас
23
Кузьмин
40
Благо
3
Набиуллин
17
Дядюн
21
Оздоев
22
Эдуардо
97
Портнягин
34
Макеев
2
Инсаурральде
2
Инсаурральде
34
Макеев
57
Кротов
14
Хурадо
14
Хурадо
57
Кротов
20
Эберт
14
Мовсисян
14
Мовсисян
20
Эберт
97
Портнягин
61
Карадениз
61
Карадениз
97
Портнягин
21
Котуньо
99
Канунников
99
Канунников
21
Котуньо
Остались в запасе
Спартак
Рубин
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
Главный тренер
Мурат Якин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Спартак - Рубин
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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