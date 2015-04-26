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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кьево
Лацио - Кьево: обзор матча 26 апреля 2015
Лацио
26.04.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
45+1'
М. Клозе
75'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кьево
Замена
Б. Переа
️️️️
О. Онази
86'
84'
Желтая карточка
Э. Скелотто
Замена
Эдерсон
️️️️
С. Лулич
82'
75'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
С. Пеллисьер
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Палоски
66'
Желтая карточка
Б. Цесар
64'
Замена
Д. Сардо
️️️️
Д. Дайнелли
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Клозе
60'
Желтая карточка
О. Онази
56'
49'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
К. Ледесма
47'
46'
Замена
Р. Ботта
️️️️
Э. Жуканович
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Пас отдал
Ш. Раду
45'
+1
41'
Желтая карточка
И. Радованович
10'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
32
Армандо Ваюши
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
9
Никола Поцци
ЦФ
4-4-1-1
22
Маркетти
8
Баста
6
Новаретти
33
Маурисио
26
Раду
19
Лулич
12
Онази
24
Ледесма
87
Кандрева
7
Андерсон
11
Клозе
4-1-3-2
1
Биццарри
21
Фрей
3
Дайнелли
87
Жуканович
12
Цесар
16
Радованович
56
Хетемай
18
Скелотто
22
Иско
31
Пеллисьер
9
Палоски
19
Лулич
10
Эдерсон
10
Эдерсон
19
Лулич
11
Клозе
17
Кейта
17
Кейта
11
Клозе
12
Онази
34
Переа
34
Переа
12
Онази
3
Дайнелли
20
Сардо
20
Сардо
3
Дайнелли
31
Пеллисьер
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
31
Пеллисьер
87
Жуканович
11
Ботта
11
Ботта
87
Жуканович
Остались в запасе
Лацио
Кьево
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
32
Армандо Ваюши
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
Остались в запасе
32
Армандо Ваюши
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Лацио - Кьево
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Олимпико
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