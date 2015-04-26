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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Кальмар - Хэкен
Кальмар - Хэкен: обзор матча 26 апреля 2015
Кальмар
26.04.2015, воскресенье, 18:30
Швеция. Аллсвенскан, 5 тур
0 : 1
Завершен
Хэкен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кальмар - Хэкен
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0
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Матчи команд
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Эргрюте
- : -
23.11.2026
Кальмар
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Кальмар
1 : 0
08.11.2026
Сириус
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мьеллбю
0 : 0
02.11.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
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0 : 1
29.10.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Кальмар
0 : 3
24.10.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
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1 : 2
19.10.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
- : -
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Информация о матче
Стадион:
Гульдфагельн Арена
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Кальмар
Хэкен
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