Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85

23 июля 2025 9:52
Андерлехт - Хэкен
24 июл. 2025, четверг 21:00 | Лига Европы, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

24 июля на стадионе «Констант Ванден Сток» в Брюсселе состоится матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между бельгийским «Андерлехтом» и шведским «Хэкеном». Обе команды находятся в хорошей форме и редко проигрывают, а их последние встречи демонстрируют высокую результативность и стабильную игру в атаке.

«Андерлехт»

Бельгийский гранд начал предсезонку ярко: за 5 последних матчей команда забила 11 голов, при этом пропустив только 4. «Андерлехт» отличался в 8 играх подряд, а показатель средней результативности – 2.20 гола за игру. Победа 5:0 над «Дордрехтом» и минимальные успехи с «Арисом» и «Дендером» подчеркивают форму команды на старте сезона.

Однако есть и настораживающие моменты: в трeх последних матчах Лиги Европы «Андерлехт» не побеждал, а в каждом из них обязательно пропускал. Несмотря на серию из 6 матчей без поражений, команде не всегда удаeтся сохранять концентрацию в защите до финального свистка.

«Хэкен»

Шведский клуб выступает уверенно и результативно как в национальном чемпионате, так и на европейской арене. За 5 последних матчей «Хэкен» забил 9 голов (в среднем 1.80 за игру), пропустив только 3 (0.60 за игру). Команда не проигрывает уже 5 матчей подряд, включая квалификационные игры с «Спартаком Трнава» и яркую победу над «Хальмстадом» (4:1).

Особенностью «Хэкена» является дисциплинированная оборона и хорошая структура игры при переходе из обороны в атаку. Даже в гостевых встречах клуб смотрится уверенно, не проиграв ни одного из трeх последних выездов, включая важную победу в Словакии.

Факты о командах

«Андерлехт»

  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 6 матчах подряд
  • Забивает в 8 последних играх
  • Не побеждает в 3 последних матчах Лиги Европы

«Хэкен»

  • В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 5 из 7 последних игр
  • Уверенная игра на выезде: 3 матча без поражений

Прогноз на матч

Обе команды обладают выраженным атакующим стилем и демонстрируют высокую результативность. «Андерлехт» будет стремиться использовать преимущество домашнего поля, однако «Хэкен» способен навязать борьбу и отметиться хотя бы одним голом. В матче с такими вводными наиболее логичным сценарием выглядит обмен голами.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • 1Х (Андерлехт не проиграет) – коэффициент 1.50

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига Европы Хэкен Андерлехт
Другие прогнозы
23.07.2025
20:00
3.20
Лига чемпионов, 2 раунд
Бранн - Зальцбург
1Х – «Бранн» не проиграет
23.07.2025
20:00
1.62
Лига конференций, 2 раунд
Силькеборг - Акурейри
Обе команды забьют
23.07.2025
21:45
1.95
Лига чемпионов, 2 раунд
Шелбурн - Карабах
«Шелбурн» не проиграет (1Х)
24.07.2025
17:00
1.60
Лига конференций, 2 раунд
Астана - Зимбру
победа «Астаны» с форой -1
24.07.2025
19:00
9.00
Лига конференций, 2 раунд
Арис - Академия Пушкаша
Победа «Арис» со счетом 2:1
24.07.2025
19:00
2.00
Лига конференций, 2 раунд
Арарат-Армения - Университатя Клуж
Тотал больше 2.5 голов
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 