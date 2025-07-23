24 июля на стадионе «Констант Ванден Сток» в Брюсселе состоится матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между бельгийским «Андерлехтом» и шведским «Хэкеном». Обе команды находятся в хорошей форме и редко проигрывают, а их последние встречи демонстрируют высокую результативность и стабильную игру в атаке.

«Андерлехт»

Бельгийский гранд начал предсезонку ярко: за 5 последних матчей команда забила 11 голов, при этом пропустив только 4. «Андерлехт» отличался в 8 играх подряд, а показатель средней результативности – 2.20 гола за игру. Победа 5:0 над «Дордрехтом» и минимальные успехи с «Арисом» и «Дендером» подчеркивают форму команды на старте сезона.

Однако есть и настораживающие моменты: в трeх последних матчах Лиги Европы «Андерлехт» не побеждал, а в каждом из них обязательно пропускал. Несмотря на серию из 6 матчей без поражений, команде не всегда удаeтся сохранять концентрацию в защите до финального свистка.

«Хэкен»

Шведский клуб выступает уверенно и результативно как в национальном чемпионате, так и на европейской арене. За 5 последних матчей «Хэкен» забил 9 голов (в среднем 1.80 за игру), пропустив только 3 (0.60 за игру). Команда не проигрывает уже 5 матчей подряд, включая квалификационные игры с «Спартаком Трнава» и яркую победу над «Хальмстадом» (4:1).

Особенностью «Хэкена» является дисциплинированная оборона и хорошая структура игры при переходе из обороны в атаку. Даже в гостевых встречах клуб смотрится уверенно, не проиграв ни одного из трeх последних выездов, включая важную победу в Словакии.

Факты о командах

«Андерлехт»

В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 6 матчах подряд

Забивает в 8 последних играх

Не побеждает в 3 последних матчах Лиги Европы

«Хэкен»

В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 5 из 7 последних игр

Уверенная игра на выезде: 3 матча без поражений

Прогноз на матч

Обе команды обладают выраженным атакующим стилем и демонстрируют высокую результативность. «Андерлехт» будет стремиться использовать преимущество домашнего поля, однако «Хэкен» способен навязать борьбу и отметиться хотя бы одним голом. В матче с такими вводными наиболее логичным сценарием выглядит обмен голами.

Рекомендованные ставки: