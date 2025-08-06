Введите ваш ник на сайте
«Хэкен» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.80

06 августа 2025 8:54
Хэкен - Бранн
07 авг. 2025, четверг 20:00 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
7 августа на стадионе «Бравида Арена» состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между шведским «Хэкеном» и норвежским «Бранном». Обе команды находятся в разной игровой форме: хозяева переживают спад, а гости пытаются восстановиться после вылета из Лиги чемпионов. При этом оба клуба регулярно играют в результативный футбол, где оборона не всегда справляется с нагрузкой.

«Хэкен»

Шведский клуб сумел пройти «Андерлехт» в драматичной дуэли, дожав соперника на своeм поле 2:1 и выиграв серию пенальти. Однако в целом форма «Хэкена» вызывает беспокойство. Команда пропускает в 4 матчах подряд, включая домашнее поражение от «Юргордена» со счeтом 1:6 – результат, который поставил под сомнение надeжность оборонительной линии. В последних пяти матчах «Хэкен» пропустил 10 мячей (в среднем 2.00 за игру), а забил только 4. В атаке команда зависит от индивидуальных действий, что делает еe предсказуемой, особенно в позиционном нападении. Тем не менее, домашний фактор остаeтся сильным – именно дома удалось вырвать победу у «Андерлехта».

«Бранн»

Норвежский клуб вылетел из Лиги чемпионов после поражения от «Ред Булла» по сумме двух встреч (1:4 и 1:1), но оставил позитивное впечатление своей организацией в атаке. За последние пять матчей «Бранн» забил 9 мячей (1.80 за игру), в том числе четыре гола в ворота «Сарпсборга». Однако оборона также нестабильна: 9 пропущенных голов и 6 матчей подряд без «сухого» результата. «Бранн» умеет прессинговать и быстро переходить в атаку, что может стать проблемой для «Хэкена», не справляющегося с агрессивными соперниками в последнее время. Команда не боится играть на выезде, а еe физическая подготовка – одна из лучших в лиге.

Факты о командах

«Хэкен»

  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • 10 пропущенных голов за 5 игр (среднее – 2.00)
  • 4 забитых мяча за 5 игр (0.80 в среднем)
  • Победа над «Андерлехтом» 2:1 в последнем еврокубковом матче
  • Нестабильная форма в Аллсвенскан: 2 поражения за 3 последних матча

«Бранн»

  • 9 забитых мячей за 5 матчей (среднее – 1.80)
  • 9 пропущенных мячей за 5 матчей (среднее – 1.80)
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • Уверенная победа над «Сарпсборгом» 4:1
  • Вылет из Лиги чемпионов после 1:4 и 1:1 с «Ред Буллом»

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
1
Забитых мячей
2
0.5
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы обеих команд можно ожидать открытый и результативный матч. «Хэкен» уязвим в обороне, но способен забить дома. «Бранн», несмотря на выездной статус, регулярно находит пути к воротам соперников и поддерживает высокий темп игры. Обе команды демонстрируют нестабильность в защите, но обладают атакующим потенциалом. В такой ситуации логично ожидать обмен голами и возможное преимущество гостей в реализации.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Бранна» больше 1.0 – коэффициент 1.92

Автор: Миронов Николай
Лига Европы Бранн Хэкен
Рекомендуем
