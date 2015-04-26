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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Реал
Сельта - Реал: обзор матча 26 апреля 2015
Сельта
26.04.2015, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 4
Завершен
Реал
9'
Нолито
28'
С. Мина
16'
Т. Кроос
24'
Чичарито
43'
Х. Родригес
69'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Реал
Желтая карточка
М. Крон-Дели
90'
90'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
85'
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Х. Родригес
84'
Желтая карточка
С. Рамос
81'
Замена
Хесе
️️️️
Иско
Замена
П. Эрнандес
️️️️
С. Мина
74'
73'
Замена
Пепе
️️️️
Чичарито
Замена
Шарлес
️️️️
Х. Ларривей
72'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Ф. Орельяна
70'
69'
ГОЛ! 2:4!
Чичарито
Пас отдал
С. Рамос
Желтая карточка
Х. Кастро
54'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
52'
43'
ГОЛ! 2:3!
Х. Родригес
Пас отдал
К. Роналду
ГОЛ! 2:2!
С. Мина
28'
24'
ГОЛ! 1:2!
Чичарито
Пас отдал
Х. Родригес
16'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кроос
ГОЛ! 1:0!
Нолито
Пас отдал
Ф. Орельяна
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
(К)
ПЗ
3
Нолито
ЛВ
77
Санти Мина
ОП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
14
Чичарито
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
4-1-2-2-1
1
Альварес
17
Кастро
3
Фонтас
22
Кабрал
22
Мальо
77
Мина
7
Крон-Дели
17
Фернандес
3
Нолито
14
Орельяна
11
Ларривей
4-2-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
14
Ильярраменди
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
7
Роналду
14
Чичарито
14
Орельяна
10
Бонгонда
10
Бонгонда
14
Орельяна
77
Мина
19
Эрнандес
19
Эрнандес
77
Мина
11
Ларривей
19
Шарлес
19
Шарлес
11
Ларривей
14
Чичарито
3
Пепе
3
Пепе
14
Чичарито
23
Родригес
5
Арбелоа
5
Арбелоа
23
Родригес
22
Иско
10
Хесе
10
Хесе
22
Иско
Остались в запасе
Сельта
Реал
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
16
Лукас Силва
ОП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Сельта - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:55 (прямая)
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