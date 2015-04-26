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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Динамо
Ростов - Динамо: обзор матча 26 апреля 2015
Ростов
26.04.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
50'
С. Азмун
79'
Баштуш
22'
А. Кокорин
77'
К. Самба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Динамо
90'
+4
Желтая карточка
Р. Зобнин
90'
+1
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Замена
А. Ребко
️️️️
Т. Калачев
86'
Замена
М. Григорьев
️️️️
С. Азмун
84'
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Бухаров
83'
81'
Замена
К. Кураньи
️️️️
В. Ванкер
ГОЛ! 2:2!
Баштуш
79'
77'
ГОЛ! 1:2!
К. Самба
Пас отдал
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Д. Торбинский
73'
70'
Замена
А. Козлов
️️️️
Б. Ротенберг
69'
Травма
Б. Ротенберг
56'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
Б. Джуджак
54'
Желтая карточка
Ю. Жирков
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
50'
Желтая карточка
Баштуш
42'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
3-3-2-2
1
Плетикоса
99
Новосельцев
0
Дьяков
15
Баштуш
26
Бордачев
8
Гацкан
2
Калачев
6
Торбинский
8
Канга
20
Азмун
11
Бухаров
4-3-2-1
30
Габулов
28
Ротенберг
4
Самба
15
Губочан
18
Жирков
21
Ванкер
4
Юсупов
10
Джуджак
11
Ионов
28
Вальбуэна
9
Кокорин
20
Азмун
10
Григорьев
10
Григорьев
20
Азмун
2
Калачев
17
Ребко
17
Ребко
2
Калачев
11
Бухаров
22
Дзюба
22
Дзюба
11
Бухаров
28
Ротенберг
34
Козлов
34
Козлов
28
Ротенберг
10
Джуджак
47
Зобнин
47
Зобнин
10
Джуджак
21
Ванкер
22
Кураньи
22
Кураньи
21
Ванкер
Остались в запасе
Ростов
Динамо
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
77
Анатолий Катрич
ПВ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
82
Владислав Суслов
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Ростов - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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