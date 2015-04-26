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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Чезена
Дженоа - Чезена: обзор матча 26 апреля 2015
Дженоа
26.04.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 1
Завершен
Чезена
38'
А. Бертолаччи
45+3'
Д. Перотти (П)
53'
Л. Паволетти
69'
К. Карбонеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Чезена
90'
+2
Красная карточка
З. Эдуардо
86'
Желтая карточка
К. Карбонеро
Замена
А. Иццо
️️️️
Т. Ринкон
81'
80'
Замена
Д. Суччи
️️️️
М. Джурич
78'
Желтая карточка
Э. Касчионе
Желтая карточка
Л. Паволетти
74'
69'
ГОЛ! 3:1!
К. Карбонеро
Пас отдал
Ф. Рензетти
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
А. Бертолаччи
68'
59'
Замена
Н. Даль Монте
️️️️
Ф. Бриенца
ГОЛ! 3:0!
Л. Паволетти
Пас отдал
С. Де Майо
53'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Д. Перотти
49'
46'
Замена
Ф. Рензетти
️️️️
С. Луккини
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Перотти
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
А. Бертолаччи
Пас отдал
Д. Перотти
38'
11'
Желтая карточка
М. Вольта
Желтая карточка
А. Бертолаччи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Чезена
30
Федерико Альярди
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
11
Карлос Карбонеро
ПАЗ
77
Зе Эдуардо
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Чезена
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Никола Леали
ВР
33
Франческо Рензетти
ЛЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
23
Андреа Табанелли
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
4-3-1-2
1
Перин
15
Марчезе
87
Де Майо
8
Бурдиссо
14
Ронкалья
8
Ринкон
91
Бертолаччи
33
Куцка
44
Фальке
8
Перотти
30
Паволетти
4-1-2-3
30
Альярди
32
Крайнц
14
Вольта
17
Луккини
2
Ницэ
11
Карбонеро
77
Зе Эдуардо
34
Касчионе
92
Дефрель
20
Бриенца
11
Джурич
91
Бертолаччи
93
Лаксальт
93
Лаксальт
91
Бертолаччи
8
Ринкон
4
Иццо
4
Иццо
8
Ринкон
8
Перотти
17
Лестьенн
17
Лестьенн
8
Перотти
17
Луккини
33
Рензетти
33
Рензетти
17
Луккини
11
Джурич
19
Суччи
19
Суччи
11
Джурич
20
Бриенца
23
Даль Монте
23
Даль Монте
20
Бриенца
Остались в запасе
Дженоа
Чезена
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
23
Андреа Табанелли
ЦП
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Никола Леали
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
23
Андреа Табанелли
ЦП
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Никола Леали
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
20
Алехандро Родригес
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Дженоа - Чезена
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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