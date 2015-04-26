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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сампдория
Наполи - Сампдория: обзор матча 26 апреля 2015
Наполи
26.04.2015, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
4 : 2
Завершен
Сампдория
30'
М. Габбиадини
33'
Г. Игуаин
47'
Л. Инсинье
81'
Г. Игуаин (П)
14'
Р. Альбиоль (АГ)
88'
Л. Муриэль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сампдория
89'
Желтая карточка
Л. Муриэль
88'
ГОЛ! 4:2!
Л. Муриэль
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Игуаин
82'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Г. Игуаин
81'
Замена
В. Гаргано
️️️️
Д. Лопес
77'
76'
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Р. Сориано
Замена
М. Гамшик
️️️️
М. Габбиадини
65'
62'
Замена
А. Дункан
️️️️
А. Паломбо
ГОЛ! 3:1!
Л. Инсинье
47'
44'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Эдер
41'
Травма
Эдер
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Габбиадини
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
Г. Игуаин
30'
23'
Желтая карточка
Д. Месба
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Альбиоль
Желтая карточка
М. Бритос
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Энрике
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
(К)
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ОП
11
Маноло Габбиадини
АП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
9
Самуэль Это'О
ЛВ
17
Анджело Паломбо
(К)
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
23
Эдер
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-2-1-2-1
21
Андухар
13
Гулам
3
Бритос
39
Альбиоль
3
Энрике
5
Лопес
21
Жоржиньо
7
Кальехон
10
Инсинье
11
Габбиадини
9
Игуаин
4-2-1-2-1
2
Вивиано
29
Де Сильвестри
26
Романьоли
26
Сильвестре
15
Месба
17
Паломбо
14
Мба Обьянг
21
Сориано
23
Эдер
9
Это'О
77
Окака-Чука
11
Габбиадини
17
Гамшик
17
Гамшик
11
Габбиадини
5
Лопес
5
Гаргано
5
Гаргано
5
Лопес
9
Игуаин
91
Сапата
91
Сапата
9
Игуаин
17
Паломбо
32
Дункан
32
Дункан
17
Паломбо
21
Сориано
18
Бергессио
18
Бергессио
21
Сориано
23
Эдер
10
Муриэль
10
Муриэль
23
Эдер
Остались в запасе
Наполи
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
44
Серхио Ромеро
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
14
Лука Риццо
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Наполи - Сампдория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:40 (прямая)
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