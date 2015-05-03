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    Расписание матчей 03-05-2015

    апрель 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Греция. Суперлига (2014/2015), 33 тур
    3 мая, воскресенье
    00:00
    Панетоликос
    3:0
    Ники Волос
    Тех. поражение
    3 мая, воскресенье
    00:00
    ОФИ
    0:3
    Платаниас
    Тех. поражение
    3 мая, воскресенье
    19:00
    Верия
    0:1
    Пантракикос
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    19:00
    Ксанти
    0:0
    Астерас
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    19:00
    Керкира
    1:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    19:00
    Олимпиакос
    5:0
    АЕЛ
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    19:00
    ПАС
    0:0
    Эрготелис
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    19:00
    Атромитос
    3:1
    Паниониос
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    19:00
    ПАОК
    1:0
    Левадиакос
    Матч завершен
    США. МЛС 2015
    3 мая, воскресенье
    02:00
    Ди Си Юнайтед
    2:0
    Коламбус
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    2:1
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    1:1
    Колорадо
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    05:30
    Портленд
    0:0
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    23:59
    Канзаc Сити
    1:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 26 тур
    3 мая, воскресенье
    09:00
    Амкар (мол)
    0:3
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    11:00
    Уфа (мол)
    2:2
    Мордовия (мол)
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    14:00
    Арсенал Т (мол)
    4:0
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    15:00
    ЦСКА (мол)
    1:2
    Урал (мол)
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2014/2015), 30 тур
    3 мая, воскресенье
    09:00
    СКА-Хабаровск
    1:3
    Оренбург
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    10:00
    Луч
    2:0
    Сочи
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    11:30
    Томь
    0:1
    Балтика
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    12:00
    Сибирь
    1:3
    Сахалин
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    14:00
    Химик
    2:3
    Волгарь
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    15:00
    Тюмень
    0:0
    Шинник
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    15:00
    Крылья Советов
    1:0
    Енисей
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    16:00
    Тосно
    1:0
    Анжи
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    17:00
    Сокол
    1:0
    Волга
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-Лига 2015, 10 тур
    3 мая, воскресенье
    11:00
    Тараз
    1:1
    Окжетпес
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    13:00
    Ордабасы
    0:0
    Жетысу
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    14:00
    Кайсар
    0:0
    Кайрат
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    14:00
    Астана
    4:0
    Тобол
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    14:00
    Актобе
    2:1
    Иртыш
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    16:00
    Атырау
    1:0
    Шахтер
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2014/2015), 36 тур
    3 мая, воскресенье
    13:00
    Понферрадина
    1:1
    Сарагоса
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    18:00
    Спортинг
    1:0
    Мальорка
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    19:15
    Вальядолид
    2:0
    Леганес
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    20:00
    Тенерифе
    1:1
    Луго
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    20:00
    Альбасете
    2:1
    Барселона Б
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    22:00
    Мирандес
    2:1
    Рекреативо
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2014/2015), 29 тур
    3 мая, воскресенье
    13:00
    Касымпаша
    5:3
    Бурсаспор
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    16:00
    Газиантепспор
    0:3
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    19:00
    Трабзонспор
    0:2
    Бешикташ
    Матч завершен
    Испания. Примера (2014/2015), 35 тур
    3 мая, воскресенье
    13:00
    Эспаньол
    1:1
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    18:00
    Хетафе
    1:2
    Гранада
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    20:00
    Валенсия
    3:1
    Эйбар
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    22:00
    Малага
    1:2
    Эльче
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2014/2015), 34 тур
    3 мая, воскресенье
    13:30
    Рома
    2:0
    Дженоа
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    16:00
    Фиорентина
    3:1
    Чезена
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    16:00
    Интер
    0:0
    Кьево
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    16:00
    Аталанта
    1:1
    Лацио
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    16:00
    Верона
    0:1
    Удинезе
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    21:45
    Наполи
    3:0
    Милан
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2014/2015), 26 тур
    3 мая, воскресенье
    13:30
    Кубань (ЛФЛ)
    1:2
    Динамо
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    16:00
    Амкар-Пермь
    1:1
    Локомотив
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    18:30
    Торпедо
    2:2
    Рубин
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), 27 тур, группа B
    3 мая, воскресенье
    14:00
    ФК Сочи-2013
    1:1
    Терек-2
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    15:00
    Анжи-2
    4:2
    Краснодар-2
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    17:00
    Астрахань
    3:0
    Алания
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 22 тур
    3 мая, воскресенье
    14:00
    Металлист
    0:2
    Ворскла
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    19:30
    Черноморец
    0:3
    Днепр
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2014/2015), 31 тур
    3 мая, воскресенье
    14:45
    Арау
    2:6
    Люцерн
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    14:45
    Санкт-Галлен
    0:1
    Сьон
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    17:00
    Цюрих
    0:1
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 4 тур
    3 мая, воскресенье
    15:00
    Слуцк
    1:2
    Гранит
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    17:00
    Славия-Мозырь
    0:0
    Минск
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    18:00
    Динамо-Брест
    3:2
    Витебск
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 27 тур
    3 мая, воскресенье
    15:00
    Вестсьелланд
    2:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    18:00
    Копенгаген
    2:1
    Эсбьерг
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    20:00
    Оденсе
    0:2
    Брондбю
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2014/2015), 35 тур
    3 мая, воскресенье
    15:00
    Лилль
    3:1
    Ланс
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    18:00
    Монако
    4:1
    Тулуза
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    22:00
    Нант
    0:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2014/2015), 6 тур, группа A
    3 мая, воскресенье
    15:30
    Кортрейк
    0:1
    Гент
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    19:00
    Шарлеруа
    0:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 35 тур
    3 мая, воскресенье
    15:30
    Челси
    1:0
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    18:00
    Тоттенхэм
    0:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 7 тур
    3 мая, воскресенье
    16:00
    Сундсвалль
    0:1
    Эльфсборг
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    16:00
    Норрчепинг
    2:1
    Отвидаберг
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    18:30
    Мальме
    3:1
    Хельсингборг
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    18:30
    Юргорден
    5:1
    Гефле
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2015, 6 тур
    3 мая, воскресенье
    16:30
    Олесунн
    2:0
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    16:30
    Старт
    3:1
    Тромсе
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    2:1
    Сандефьорд
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    19:00
    Стабек
    1:0
    Мьёндален
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    19:00
    Лиллестрем
    1:1
    Волеренга
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    21:00
    Одд
    1:2
    Русенборг
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2014/2015), 31 тур
    3 мая, воскресенье
    16:30
    Майнц
    1:2
    Гамбург
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    18:30
    Герта
    1:2
    Боруссия
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2014/2015), 31 тур
    3 мая, воскресенье
    17:30
    Штурм
    2:2
    Рапид
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2014/2015), 26 тур
    3 мая, воскресенье
    18:00
    Теплице
    1:1
    Яблонец
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    18:00
    Славия
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    20:30
    Млада Болеслав
    2:3
    Спарта
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2014/2015), 31 тур
    3 мая, воскресенье
    18:00
    Боавишта
    3:1
    Морейренcе
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    18:00
    Маритиму
    1:1
    Арука
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    18:00
    Пенафиел
    0:0
    Академика
    Матч завершен
    3 мая, воскресенье
    21:15
    Витория Сетубал
    0:2
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