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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Шинник
Тюмень - Шинник: обзор матча 03 мая 2015
Тюмень
03.05.2015, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Шинник
84'
Замена
И. Подоляк
️️️️
П. Деобальд
83'
Вторая желтая
Д. Гриднев
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Нежелев
78'
Замена
Д. Гузь
️️️️
А. Павленко
77'
Вторая желтая
Р. Абазов
72'
69'
Замена
А. Малышев
️️️️
Д. Яшин
66'
Замена
А. Щадин
️️️️
Н. Маляров
Желтая карточка
Н. Теленков
51'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
С. Данилов
37'
29'
Желтая карточка
Д. Гриднев
Желтая карточка
Р. Абазов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
7
Сергей Данилов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Артур Рылов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Соколов
2
Кичин
77
Павленко
7
Нежелев
71
Багаев
57
Абазов
20
Теленков
4
Кленкин
7
Данилов
3
Голяткин
90
Делькин
4-4-1-1
16
Яшин
97
Ятченко
40
Тимошин
76
Стешин
2
Ндри
10
Рылов
56
Гриднев
7
Маляров
20
Войдель
57
Деобальд
81
Низамутдинов
77
Павленко
55
Гузь
55
Гузь
77
Павленко
7
Нежелев
13
Шляпкин
13
Шляпкин
7
Нежелев
7
Данилов
9
Мамтов
9
Мамтов
7
Данилов
57
Деобальд
20
Подоляк
20
Подоляк
57
Деобальд
16
Яшин
1
Малышев
1
Малышев
16
Яшин
7
Маляров
92
Щадин
92
Щадин
7
Маляров
Остались в запасе
Тюмень
Шинник
17
Михаил Канаев
ОП
35
Игорь Телков
ВР
19
Игорь Ламбарский
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
Главный тренер
Константин Галкин
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
17
Михаил Канаев
ОП
35
Игорь Телков
ВР
19
Игорь Ламбарский
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
Остались в запасе
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Тюмень - Шинник
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Геолог
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