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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Удинезе
Верона - Удинезе: обзор матча 03 мая 2015
Верона
03.05.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
62'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Удинезе
Красная карточка
Р. Маркес
90'
88'
Замена
Р. Агирре
️️️️
С. Теро
Замена
Фернандиньо
️️️️
Б. Янкович
77'
Замена
Х. Савиола
️️️️
М. Оббади
77'
71'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
П. Коне
66'
Желтая карточка
И. Бубнич
Замена
А. Агостини
️️️️
Н. Лопес
63'
62'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
С. Видмер
Красная карточка
Д. Сала
60'
59'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
С. Перица
54'
Желтая карточка
И. Пирис
51'
Желтая карточка
Аллан
Желтая карточка
Л. Греко
34'
30'
Желтая карточка
С. Перица
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Гильерме
ЦП
25
Аллан
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Верона
61
Лоренцо Феррари
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
70
Фернандиньо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
3-3-3
22
Бенусси
4
Маркес
18
Морас
5
Пизано
7
Сала
77
Тахцидис
19
Греко
11
Лопес
7
Янкович
18
Тони
4-4-2
1
Карнезис
30
Видмер
18
Бубнич
5
Данило
4
Пирис
3
Пинци
8
Гильерме
25
Аллан
33
Коне
77
Теро
18
Перица
7
Янкович
70
Фернандиньо
70
Фернандиньо
7
Янкович
11
Лопес
33
Агостини
33
Агостини
11
Лопес
21
Оббади
16
Савиола
16
Савиола
21
Оббади
33
Коне
8
Фернандеш
8
Фернандеш
33
Коне
18
Перица
10
Ди Натале
10
Ди Натале
18
Перица
77
Теро
17
Агирре
17
Агирре
77
Теро
Остались в запасе
Верона
Удинезе
61
Лоренцо Феррари
ВР
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
61
Лоренцо Феррари
ВР
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Остались в запасе
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Верона - Удинезе
1
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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