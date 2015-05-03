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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Эльче
Малага - Эльче: обзор матча 03 мая 2015
Малага
03.05.2015, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 2
Завершен
Эльче
90+4'
Х. Гуэрра
29'
Жонатас
89'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Эльче
ГОЛ! 1:2!
Х. Гуэрра
90'
+4
89'
ГОЛ! 0:2!
М. Пашалич
Пас отдал
Жонатас
85'
Замена
С. Пелегрин
️️️️
Д. Ломбан
Замена
Р. Орта
️️️️
Р. Росалес
76'
Пенальти не реализован!
Дуда
75'
74'
Замена
М. Эррера
️️️️
В. Родригес
Желтая карточка
Дуда
73'
71'
Красная карточка
П. Тытонь
Замена
Дуда
️️️️
Хуанми
67'
66'
Замена
А. Ньигес
️️️️
Г. Родригеш
57'
Желтая карточка
Д. Суарес
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
С. Кастильехо
46'
Желтая карточка
Хуанми
38'
Желтая карточка
Саму
36'
29'
ГОЛ! 0:1!
Жонатас
Пас отдал
В. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Саму
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Эльче
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
32
Саму
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
4-3-1-2
13
Камени
15
Бока
20
Санчес
16
Росалес
3
Велигтон
4
Камачо
10
Дардер
14
Саму
70
Кастильехо
39
Амрабат
7
Хуанми
4-2-3-1
22
Тытонь
22
Суарес
18
Ломбан
3
Роко
5
Сисма
76
Файр
5
Москера
8
Родригес
8
Пашалич
10
Родригеш
9
Жонатас
16
Росалес
21
Орта
21
Орта
16
Росалес
7
Хуанми
17
Дуда
17
Дуда
7
Хуанми
70
Кастильехо
24
Гуэрра
24
Гуэрра
70
Кастильехо
8
Родригес
25
Эррера
25
Эррера
8
Родригес
18
Ломбан
18
Пелегрин
18
Пелегрин
18
Ломбан
10
Родригеш
7
Ньигес
7
Ньигес
10
Родригеш
Остались в запасе
Малага
Эльче
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
32
Саму
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
Остались в запасе
32
Саму
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Малага - Эльче
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Ла Росаледа
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