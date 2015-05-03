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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пенафиел - Академика
Пенафиел - Академика: обзор матча 03 мая 2015
Пенафиел
03.05.2015, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 31 тур
0 : 0
Завершен
Академика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Пенафиел - Академика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пенафиел
Португалия. Примейра, 34 тур
Порту
2 : 0
22.05.2015
Пенафиел
Португалия. Примейра, 33 тур
Пенафиел
2 : 1
17.05.2015
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 32 тур
Бенфика
4 : 0
09.05.2015
Пенафиел
Португалия. Примейра, 31 тур
Пенафиел
0 : 0
03.05.2015
Академика
Португалия. Примейра, 30 тур
Насьональ
2 : 0
26.04.2015
Пенафиел
Академика
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 0
14.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 33 тур
Академика
0 : 0
07.05.2016
Брага
Португалия. Примейра, 32 тур
Униан Мадейра
3 : 1
01.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 31 тур
Академика
1 : 2
23.04.2016
Порту
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 1
17.04.2016
Академика
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал 25 апреля
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