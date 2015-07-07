«Тосно» отказался от малийца

Клуб ФНЛ «Тосно» отказался от приобретения малийского футболиста португальской «Академики» Улисса Диалло, который последнее время пребывал на просмотре в клубе из Ленинградской области. В качестве причин называются завышенные финансовые аппетиты «академиков».



Диалло продолжит карьеру в португальском «Маритиму».



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