Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Тосно» отказался от малийца

    Клуб ФНЛ «Тосно» отказался от приобретения малийского футболиста португальской «Академики» Улисса Диалло, который последнее время пребывал на просмотре в клубе из Ленинградской области. В качестве причин называются завышенные финансовые аппетиты «академиков».

    Диалло продолжит карьеру в португальском «Маритиму».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 00:18
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    kkomov
    1436218168
    надо было на цепь его и не отпускать.
    Ответить
    KAFA2525
    1436245337
    Наглым негра оказался, вот и облом…
    Ответить
    Майкл59ru
    1436245673
    Никакой экзотики не будет в Тосно)
    Ответить
    64русс
    1436247649
    у Высоцкого вроде было чтото про малайца
    Ответить
    Bearded man
    1436247684
    Что Спартаку усиление, то Тосно даром не надо.)
    Ответить
    FanParovoz
    1436248392
    селекция 12 передалась и на братьев меньших
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436256946
    хорошо
    Ответить
    ologreds
    1694997657
    numo434984
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+