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  • «Как-то рехтанул конкурента по лицу». Гасилин – о причине расторжения контракта с «Академикой»

«Как-то рехтанул конкурента по лицу». Гасилин – о причине расторжения контракта с «Академикой»

23 февраля 2023, 13:35

Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о своем португальском этапе карьеры.

«Классно там было. Моя бывшая команда «Академика Визеу» сейчас идет четвертой в Сегунде. Здравая бодренькая команда.

Мне очень нравилось. Я приехал только после операции. У меня были варианты, «Енисей», еще там другие команды. Но я решил в Сегунду.

На два года контракт, а они посмотрели и говорят, да у тебя ноги толком нет! Они посмотрели меня, решили восстанавливать.

При всем уважении у нас медицина на очень низком уровне. В общем, стали восстанавливать меня. Конкурент мой очень неплохо играл, но я выходил на замену и тоже очень много забивал.

Почему разорвали контракт? Ну... я как-то рехтанул конкурента по лицу... Я жалею об этом.

Почему? Ну, человек немного попутал берега. Я из России, с окраины Питера. Меня штрафанули тысяч на семь евро. Изменилось отношение.

А затем пошли задержки по зарплате, я и уехал в Томск», – заявил Гасилин.

  • Россиянин играл в Португалии в 2018 году.
  • Гасилин выступал за такие клубы, как «Зенит», «Амкар», «Томь», «Волгарь» и «Звезда».
  • В феврале 2022-го он закончил карьеру и стал выступать за медийную команду «Амкал».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Академика Гасилин Алексей
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