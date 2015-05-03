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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Мордовия (мол)
Уфа (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 03 мая 2015
Уфа (мол)
03.05.2015, воскресенье, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
2 : 2
Завершен
Мордовия (мол)
14'
И. Якупов
32'
Д. Голубов
3'
М. Чураков
90'
А. Маланьин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Мордовия (мол)
90'
Замена
И. Ермошкин
️️️️
А. Ларин
Замена
Д. Гайсин
️️️️
И. Якупов
90'
90'
ГОЛ! 2:2!
А. Маланьин
Замена
А. Пономарев
️️️️
И. Блинников
88'
81'
Замена
В. Котков
️️️️
Д. Озманов
74'
Замена
Т. Раимов
️️️️
М. Гуйганов
67'
Замена
Д. Абрамов
️️️️
З. Алборов
66'
Замена
А. Маланьин
️️️️
Д. Ларин
64'
Желтая карточка
З. Алборов
Замена
И. Блинников
️️️️
Р. Зарипов
60'
Желтая карточка
Р. Зарипов
58'
58'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Е. Зимин
Желтая карточка
О. Купряков
47'
ГОЛ! 2:1!
Д. Голубов
32'
Желтая карточка
В. Морозов
24'
Замена
А. Бенифанд
️️️️
Д. Павлов
18'
16'
Желтая карточка
А. Игошев
ГОЛ! 1:1!
И. Якупов
14'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Чураков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
79
Олег Купряков
ЦЗ
63
Радмир Зарипов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Мордовия (мол)
51
Евгений Зимин
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
46
Заур Алборов
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
54
Артур Игошев
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
65
Алексей Ларин
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
33
Матвей Гуйганов
ЦП
83
Максим Чураков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Уфа (мол)
30
Виктор Янбарисов
ВР
52
Руслан Агаев
ВР
96
Арсен Бенифанд
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
99
Денис Гайсин
ЦФ
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
78
Александр Пономарев
ЦФ
Мордовия (мол)
71
Илья Камалихин
ВР
35
Роман Калюжный
ВР
82
Владимир Котков
ЦЗ
53
Тимур Раимов
ЦП
7
Денис Абрамов
ЦФ
76
Илья Ермошкин
ЦФ
48
Андрей Маланьин
ЦФ
3-2-3-2
23
Леонов
85
Салихов
57
Хазиев
79
Купряков
5
Павлов
48
Морозов
63
Зарипов
95
Кречетов
50
Тамразов
85
Голубов
98
Якупов
4-5-1
51
Зимин
45
Теняев
46
Алборов
42
Усов
17
Озманов
54
Игошев
65
Ларин
50
Ларин
33
Гуйганов
49
Аббакумов
83
Чураков
5
Павлов
96
Бенифанд
96
Бенифанд
5
Павлов
98
Якупов
99
Гайсин
99
Гайсин
98
Якупов
63
Зарипов
66
Блинников
66
Блинников
63
Зарипов
Блинников
78
Пономарев
78
Пономарев
Блинников
46
Алборов
7
Абрамов
7
Абрамов
46
Алборов
65
Ларин
76
Ермошкин
76
Ермошкин
65
Ларин
50
Ларин
48
Маланьин
48
Маланьин
50
Ларин
17
Озманов
82
Котков
82
Котков
17
Озманов
33
Гуйганов
53
Раимов
53
Раимов
33
Гуйганов
51
Зимин
35
Калюжный
35
Калюжный
51
Зимин
Остались в запасе
Уфа (мол)
Мордовия (мол)
89
Кирилл Панчихин
ЦП
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
30
Виктор Янбарисов
ВР
52
Руслан Агаев
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
71
Илья Камалихин
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Остались в запасе
89
Кирилл Панчихин
ЦП
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
30
Виктор Янбарисов
ВР
52
Руслан Агаев
ВР
Остались в запасе
71
Илья Камалихин
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Статистика матча Уфа (мол) - Мордовия (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ян Марушко
(Самара)
Стадион:
Динамо
Новости команд
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