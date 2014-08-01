Игорь Шинкаренко
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Шинкаренко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|18 июня 1956
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Шинкаренко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|18 июня 1956
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Мордовия (мол)
|30
|14
|10
|6
|Дата
|Матч
|01.08.2014
|Урал (мол)
|0 : 2
|Мордовия (мол)
|08.08.2014
|Мордовия (мол)
|0 : 0
|ЦСКА (мол)
|14.08.2014
|Мордовия (мол)
|1 : 0
|Академия Кубань
|17.08.2014
|Ахмат (мол)
|0 : 1
|Мордовия (мол)
|23.08.2014
|Ростов (мол)
|2 : 0
|Мордовия (мол)
|13.09.2014
|Локомотив (мол)
|4 : 1
|Мордовия (мол)
|18.09.2014
|Арсенал Т (мол)
|1 : 2
|Мордовия (мол)
|26.09.2014
|Мордовия (мол)
|1 : 0
|Уфа (мол)
|19.10.2014
|Рубин (мол)
|0 : 1
|Мордовия (мол)
|25.10.2014
|Зенит (мол)
|1 : 0
|Мордовия (мол)
|02.11.2014
|Мордовия (мол)
|2 : 2
|Краснодар (мол)
|07.11.2014
|Амкар (мол)
|1 : 0
|Мордовия (мол)
|03.12.2014
|Мордовия (мол)
|0 : 1
|Динамо (мол)
|22.11.2014
|Спартак М (мол)
|3 : 0
|Мордовия (мол)
|29.11.2014
|Мордовия (мол)
|1 : 1
|Зенит (мол)
|07.12.2014
|Мордовия (мол)
|2 : 0
|Рубин (мол)
|08.03.2015
|Академия Кубань
|1 : 1
|Мордовия (мол)
|13.03.2015
|ЦСКА (мол)
|0 : 1
|Мордовия (мол)
|21.03.2015
|Мордовия (мол)
|1 : 0
|Локомотив (мол)
|03.04.2015
|Краснодар (мол)
|2 : 3
|Мордовия (мол)
|06.04.2015
|Мордовия (мол)
|1 : 0
|Амкар (мол)
|11.04.2015
|Динамо (мол)
|1 : 1
|Мордовия (мол)
|17.04.2015
|Мордовия (мол)
|0 : 1
|Спартак М (мол)
|23.04.2015
|Мордовия (мол)
|1 : 2
|Урал (мол)
|03.05.2015
|Уфа (мол)
|2 : 2
|Мордовия (мол)
|10.05.2015
|Мордовия (мол)
|0 : 2
|Арсенал Т (мол)
|14.05.2015
|Мордовия (мол)
|1 : 2
|Ростов (мол)
|23.05.2015
|Мордовия (мол)
|2 : 0
|Ахмат (мол)