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    Игорь Шинкаренко

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Владимирович
    Фамилия Шинкаренко
    Гражданство Россия
    Дата рождения 18 июня 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мордовия (мол) 30 14 10 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.08.2014 Урал (мол) 0 : 2 Мордовия (мол)
    08.08.2014 Мордовия (мол) 0 : 0 ЦСКА (мол)
    14.08.2014 Мордовия (мол) 1 : 0 Академия Кубань
    17.08.2014 Ахмат (мол) 0 : 1 Мордовия (мол)
    23.08.2014 Ростов (мол) 2 : 0 Мордовия (мол)
    13.09.2014 Локомотив (мол) 4 : 1 Мордовия (мол)
    18.09.2014 Арсенал Т (мол) 1 : 2 Мордовия (мол)
    26.09.2014 Мордовия (мол) 1 : 0 Уфа (мол)
    19.10.2014 Рубин (мол) 0 : 1 Мордовия (мол)
    25.10.2014 Зенит (мол) 1 : 0 Мордовия (мол)
    02.11.2014 Мордовия (мол) 2 : 2 Краснодар (мол)
    07.11.2014 Амкар (мол) 1 : 0 Мордовия (мол)
    03.12.2014 Мордовия (мол) 0 : 1 Динамо (мол)
    22.11.2014 Спартак М (мол) 3 : 0 Мордовия (мол)
    29.11.2014 Мордовия (мол) 1 : 1 Зенит (мол)
    07.12.2014 Мордовия (мол) 2 : 0 Рубин (мол)
    08.03.2015 Академия Кубань 1 : 1 Мордовия (мол)
    13.03.2015 ЦСКА (мол) 0 : 1 Мордовия (мол)
    21.03.2015 Мордовия (мол) 1 : 0 Локомотив (мол)
    03.04.2015 Краснодар (мол) 2 : 3 Мордовия (мол)
    06.04.2015 Мордовия (мол) 1 : 0 Амкар (мол)
    11.04.2015 Динамо (мол) 1 : 1 Мордовия (мол)
    17.04.2015 Мордовия (мол) 0 : 1 Спартак М (мол)
    23.04.2015 Мордовия (мол) 1 : 2 Урал (мол)
    03.05.2015 Уфа (мол) 2 : 2 Мордовия (мол)
    10.05.2015 Мордовия (мол) 0 : 2 Арсенал Т (мол)
    14.05.2015 Мордовия (мол) 1 : 2 Ростов (мол)
    23.05.2015 Мордовия (мол) 2 : 0 Ахмат (мол)
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