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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Локомотив (мол)
Амкар (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 03 мая 2015
Амкар (мол)
03.05.2015, воскресенье, 09:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
0 : 3
Завершен
Локомотив (мол)
54'
А. Чуканов
69'
Д. Анисимов
83'
А. Мостовой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Локомотив (мол)
90'
Замена
Р. Гусарь
️️️️
А. Логунов
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Н. Пермяков
88'
Замена
В. Трошев
️️️️
И. Иванченко
88'
86'
Замена
Н. Подъячев
️️️️
Н. Кипиани
83'
ГОЛ! 0:3!
А. Мостовой
80'
Замена
А. Довбня
️️️️
Н. Дорофеев
78'
Замена
В. Шадрин
️️️️
А. Соловьёв
Желтая карточка
И. Парамонов
76'
69'
Замена
А. Мостовой
️️️️
А. Смирнов
69'
ГОЛ! 0:2!
Д. Анисимов
Замена
И. Парамонов
️️️️
В. Алейников
68'
Замена
А. Гооге
️️️️
Р. Вазитдинов
66'
Замена
А. Мосунов
️️️️
Е. Парамонов
60'
Замена
А. Анфёров
️️️️
В. Шпитальный
57'
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Чуканов
Замена
Б. Борчашвили
️️️️
В. Кузнецов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
16
Владимир Отмахов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
11
Евгений Парамонов
ЦП
17
Игорь Мурашов
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Локомотив (мол)
22
Илья Лантратов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
7
Андреа Чуканов
АП
96
Денис Анисимов
АП
Главный тренер
Денис Клюев
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
24
Александр Мосунов
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
49
Игорь Парамонов
ЦП
35
Айказ Зилабян
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
70
Антон Гооге
ЦФ
79
Бодий Борчашвили
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
39
Никита Подъячев
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Отмахов
30
Идову
29
Гусейнов
44
Пермяков
38
Алейников
11
Парамонов
17
Мурашов
17
Иванченко
7
Вазитдинов
19
Кузнецов
9
Шпитальный
3-2-3-1
22
Лантратов
65
Самохвалов
44
Логунов
54
Соловьёв
5
Никитин
96
Смирнов
7
Чуканов
96
Анисимов
7
Кипиани
89
Дорофеев
11
Парамонов
24
Мосунов
24
Мосунов
11
Парамонов
7
Вазитдинов
70
Гооге
70
Гооге
7
Вазитдинов
19
Кузнецов
79
Борчашвили
79
Борчашвили
19
Кузнецов
38
Алейников
49
Парамонов
49
Парамонов
38
Алейников
9
Шпитальный
60
Анфёров
60
Анфёров
9
Шпитальный
17
Иванченко
40
Трошев
40
Трошев
17
Иванченко
44
Пермяков
7
Тюкалов
7
Тюкалов
44
Пермяков
54
Соловьёв
15
Шадрин
15
Шадрин
54
Соловьёв
7
Кипиани
39
Подъячев
39
Подъячев
7
Кипиани
44
Логунов
72
Гусарь
72
Гусарь
44
Логунов
89
Дорофеев
56
Довбня
56
Довбня
89
Дорофеев
96
Смирнов
77
Мостовой
77
Мостовой
96
Смирнов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Локомотив (мол)
35
Айказ Зилабян
ЦП
71
Анатолий Красильников
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
22
Мирослав Лобанцев
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
35
Айказ Зилабян
ЦП
71
Анатолий Красильников
ВР
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Амкар (мол) - Локомотив (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Французов
(Нижнекамск)
Стадион:
Звезда
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Амкар (мол)
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