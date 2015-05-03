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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Балтика
Томь - Балтика: обзор матча 03 мая 2015
Томь
03.05.2015, воскресенье, 11:30
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
31'
Н. Безлихотнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Балтика
77'
Замена
А. Карачанаков
️️️️
Н. Безлихотнов
Замена
П. Нехайчик
️️️️
П. Немов
71'
68'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
А. Алексеев
Замена
А. Димидко
️️️️
Н. Баженов
61'
Замена
К. Погребняк
️️️️
А. Саная
46'
Замена
В. Сорокин
️️️️
Н. Бурмистров
46'
45'
Желтая карточка
А. Базанов
32'
Желтая карточка
А. Алексеев
31'
ГОЛ! 0:1!
Н. Безлихотнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Петр Немов
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Томь
12
Арби Межиев
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
71
Антон Карачанаков
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
2-2-2-1-3
1
Солосин
25
Йиранек
21
Миланов
44
Башкиров
5
Немов
34
Сабитов
32
Баженов
18
Бурмистров
32
Саная
26
Черевко
72
Голышев
3-4-1-2
1
Колинько
68
Запрудских
39
Цуканов
4
Овсиенко
9
Шуленин
23
Ваганов
8
Макаренко
93
Каленкович
90
Безлихотнов
11
Базанов
22
Алексеев
5
Немов
33
Нехайчик
33
Нехайчик
5
Немов
32
Баженов
2
Димидко
2
Димидко
32
Баженов
18
Бурмистров
15
Сорокин
15
Сорокин
18
Бурмистров
32
Саная
9
Погребняк
9
Погребняк
32
Саная
90
Безлихотнов
71
Карачанаков
71
Карачанаков
90
Безлихотнов
22
Алексеев
17
Зюзинс
17
Зюзинс
22
Алексеев
Остались в запасе
Томь
Балтика
12
Арби Межиев
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Томь - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Труд
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