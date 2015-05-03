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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Енисей
Крылья Советов - Енисей: обзор матча 03 мая 2015
Крылья Советов
03.05.2015, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
45+2'
Г. Габулов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Енисей
Замена
Д. Ятченко
️️️️
С. Божин
89'
Замена
Ж. Симайс
️️️️
А. Яхович
86'
76'
Желтая карточка
А. Скворцов
75'
Замена
А. Скворцов
️️️️
К. Гарбуз
69'
Желтая карточка
И. Шабаев
Желтая карточка
С. Корниленко
68'
65'
Замена
В. Галыш
️️️️
В. Чадов
Замена
А. Померко
️️️️
А. Чочиев
65'
54'
Замена
А. Харитонов
️️️️
Е. Иванов
ГОЛ! 1:0!
Г. Габулов
45'
+2
Желтая карточка
С. Драгун
41'
Желтая карточка
А. Яхович
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
23
Игорь Горбатенко
АП
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
4-1-2-1-2
14
Конюхов
47
Божин
90
Бурлак
0
Таранов
25
Концедалов
15
Цаллагов
8
Габулов
21
Драгун
11
Чочиев
18
Яхович
12
Корниленко
3-2-3-2
79
Плотников
18
Марущак
22
Магадиев
80
Качан
22
Шабаев
19
Гарбуз
8
Мануковский
14
Лайзанс
8
Иванов
23
Лескано
15
Чадов
47
Божин
33
Ятченко
33
Ятченко
47
Божин
18
Яхович
12
Симайс
12
Симайс
18
Яхович
11
Чочиев
20
Померко
20
Померко
11
Чочиев
19
Гарбуз
92
Скворцов
92
Скворцов
19
Гарбуз
8
Иванов
83
Харитонов
83
Харитонов
8
Иванов
15
Чадов
88
Галыш
88
Галыш
15
Чадов
Остались в запасе
Крылья Советов
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
30
Надсон
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
1
Михаил Опарин
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
30
Надсон
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Крылья Советов - Енисей
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Металлург
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