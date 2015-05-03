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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Арау - Люцерн
Арау - Люцерн: обзор матча 03 мая 2015
Арау
03.05.2015, воскресенье, 14:45
Швейцария. Суперлига, 31 тур
2 : 6
Завершен
Люцерн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Арау - Люцерн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арау
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Арау
3 : 2
29.05.2015
Тун
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
5 : 1
25.05.2015
Арау
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Арау
2 : 1
20.05.2015
Базель
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Сьон
1 : 0
16.05.2015
Арау
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Арау
0 : 1
09.05.2015
Грассхоппер
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
Брюгглифельд
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Арау
Люцерн
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
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Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
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