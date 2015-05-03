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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Сьон
Санкт-Галлен - Сьон: обзор матча 03 мая 2015
Санкт-Галлен
03.05.2015, воскресенье, 14:45
Швейцария. Суперлига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Сьон
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Статистика матча Санкт-Галлен - Сьон
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Матчи команд
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- : -
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0 : 0
10.10.2026
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19.09.2026
Цюрих
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