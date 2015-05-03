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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Гранада
Хетафе - Гранада: обзор матча 03 мая 2015
Хетафе
03.05.2015, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 2
Завершен
Гранада
45'
П. Леон
14'
Ю. Эль-Араби (П)
59'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Гранада
Желтая карточка
С. Эскудеро
90'
+4
Желтая карточка
Алексис
90'
+3
90'
Желтая карточка
Р. Перес
85'
Желтая карточка
Д. Майнц
79'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Пити
Замена
Иви
️️️️
М. Ласен
77'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
П. Леон
77'
Желтая карточка
М. Ласен
71'
70'
Желтая карточка
Пити
69'
Замена
М. Итурра
️️️️
Х. Маркес
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
Д. Кастро
63'
59'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Пити
54'
Замена
Д. Майнц
️️️️
Кала
53'
Желтая карточка
Кала
ГОЛ! 1:1!
П. Леон
Пас отдал
С. Эскудеро
45'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Эль-Араби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Пабло Франко
Гранада
2
Роберто
ВР
16
Кала
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Пити
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
36
Алехандро Фелип
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-3-3
13
Гуаита
18
Эскудеро
4
Алексис
5
Налдо
2
Вигарай
8
Инестроза
22
Родригес
25
Ласен
17
Кастро
14
Леон
7
Сарабия
3-4-1-2
2
Роберто
12
Ньом
3
Бабен
16
Кала
21
Перес
10
Хави Маркес
27
Хуанкар
10
Пити
16
Рочина
7
Бангура
19
Эль-Араби
17
Кастро
90
Диавара
90
Диавара
17
Кастро
14
Леон
10
Буэндия
10
Буэндия
14
Леон
25
Ласен
11
Иви
11
Иви
25
Ласен
16
Кала
5
Майнц
5
Майнц
16
Кала
10
Пити
20
Ибаньес
20
Ибаньес
10
Пити
10
Хави Маркес
16
Итурра
16
Итурра
10
Хави Маркес
Остались в запасе
Хетафе
Гранада
36
Алехандро Фелип
ЦП
55
Жонатан Лопес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Франко
13
Ойер
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Остались в запасе
36
Алехандро Фелип
ЦП
55
Жонатан Лопес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Статистика матча Хетафе - Гранада
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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