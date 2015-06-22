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    Расписание матчей 22-06-2015

    май 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Америки 2015, 3 тур, группа C
    22 июня, понедельник
    00:30
    Бразилия
    2:1
    Венесуэла
    Матч завершен
    США. МЛС 2015
    22 июня, понедельник
    05:00
    Реал Солт-Лейк
    2:1
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 11 тур
    22 июня, понедельник
    18:00
    Витебск
    2:2
    Шахтер
    Матч завершен
    22 июня, понедельник
    18:00
    Нафтан
    1:2
    БАТЭ
    Матч завершен
    22 июня, понедельник
    19:00
    Славия-Мозырь
    2:4
    Динамо
    Матч завершен
    22 июня, понедельник
    19:30
    Гранит
    2:1
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2015
    22 июня, понедельник
    18:00
    Ахмат
    1:0
    Вардар
    Матч завершен
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