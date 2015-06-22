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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Венесуэла
Бразилия - Венесуэла: обзор матча 22 июня 2015
Бразилия
22.06.2015, понедельник, 00:30
Кубок Америки, группа C, 3 тур
2 : 1
Завершен
Венесуэла
9'
Т. Силва
52'
Р. Фирмино
84'
Мику
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Венесуэла
87'
Желтая карточка
А. Туньез
84'
ГОЛ! 2:1!
Мику
Желтая карточка
Т. Силва
83'
Желтая карточка
Фернандиньо
82'
Замена
Маркиньос
️️️️
Робиньо
75'
71'
Замена
Мику
️️️️
А. Гуэрра
Замена
Д. Луис
️️️️
Ф. Коутиньо
67'
Замена
Д. Тарделли
️️️️
Р. Фирмино
67'
ГОЛ! 2:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Виллиан
52'
46'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Л. Мануэль Сейхас
46'
Замена
С. Эдуардо Гонсалес
️️️️
Р. Варгас
45'
+1
Желтая карточка
Л. Мануэль Сейхас
44'
Желтая карточка
Р. Варгас
ГОЛ! 1:0!
Т. Силва
Пас отдал
Робиньо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Жоао Миранда
(К)
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Робиньо
ЛВ
8
Элиас
ОП
17
Фернандиньо
ОП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Венесуэла
1
Алайн Бароха
ВР
6
Габриэль Чичеро
ЛЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
3
Андрес Туньез
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
15
Алехандро Гуэрра
ЛП
13
Луис Мануэль Сейхас
ОП
8
Томас Ринкон
ОП
18
Хуан Аранго
(К)
ЦП
10
Рональд Варгас
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Ноэль Санвисенте
Бразилия
12
Нето
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
15
Жеферсон
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
7
Дуглас Коста
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
5
Каземиро
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Фред
ЦП
9
Диего Тарделли
ЦФ
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
12
Дани Эрнандес
ВР
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
20
Грендди Перозо
ЦЗ
19
Рафаэль Акоста
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
11
Сезар Эдуардо Гонсалес
ЦП
14
Франклин Лусена
ЦП
21
Хельмин Ривас
ЦФ
7
Мику
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-2-3-1
1
Джефферсон
6
Луис
3
Силва
3
Миранда
13
Алвес
8
Элиас
17
Фернандиньо
7
Робиньо
11
Коутиньо
10
Виллиан
20
Фирмино
4-2-3-1
1
Бароха
16
Росалес
4
Вискаррондо
3
Туньез
6
Чичеро
13
Сейхас
8
Ринкон
10
Варгас
18
Аранго
15
Гуэрра
23
Рондон
11
Коутиньо
4
Луис
4
Луис
11
Коутиньо
7
Робиньо
4
Маркиньос
4
Маркиньос
7
Робиньо
20
Фирмино
9
Тарделли
9
Тарделли
20
Фирмино
10
Варгас
11
Гонсалес
11
Гонсалес
10
Варгас
15
Гуэрра
7
Мику
7
Мику
15
Гуэрра
13
Сейхас
17
Мартинес
17
Мартинес
13
Сейхас
Остались в запасе
Бразилия
Венесуэла
15
Жеферсон
ЦЗ
22
Эвертон Рибейро
ЦП
12
Нето
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
17
Фабиньо
ОП
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
7
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Карлос Дунга
21
Хельмин Ривас
ЦФ
19
Рафаэль Акоста
ЦП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
12
Дани Эрнандес
ВР
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
20
Грендди Перозо
ЦЗ
19
Джон Мурильо
ЦП
14
Франклин Лусена
ЦП
Главный тренер
Ноэль Санвисенте
Остались в запасе
15
Жеферсон
ЦЗ
22
Эвертон Рибейро
ЦП
12
Нето
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
17
Фабиньо
ОП
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
7
Дуглас Коста
ЛВ
Остались в запасе
21
Хельмин Ривас
ЦФ
19
Рафаэль Акоста
ЦП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
12
Дани Эрнандес
ВР
3
Вилькер Анхель
ЦЗ
20
Грендди Перозо
ЦЗ
19
Джон Мурильо
ЦП
14
Франклин Лусена
ЦП
Главный тренер
Карлос Дунга
Главный тренер
Ноэль Санвисенте
Статистика матча Бразилия - Венесуэла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
1 : 2
07.06.2026
Турция
Информация о матче
Главный судья:
Энрике Касерес
Стадион:
Монументаль Давид Арельяно
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