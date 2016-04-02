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    Ноэль Санвисенте

    Тренер
    Имя Ноэль
    Фамилия Санвисенте
    Гражданство Венесуэла
    Дата рождения 21 декабря 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Венесуэла 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.06.2015 Колумбия 0 : 1 Венесуэла
    19.06.2015 Перу 1 : 0 Венесуэла
    22.06.2015 Бразилия 2 : 1 Венесуэла
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