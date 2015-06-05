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май 2015
июнь 2015
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа B, 34 тур
ФК Сочи-2013
0 : 1
Алания
Завершен
Астрахань
1 : 2
Краснодар-2
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа A, 34 тур
Дружба
0 : 0
Ангушт
Завершен
Биолог-Новокубанск
2 : 0
Завершен
Черноморец
0 : 1
Завершен
Афипс
5 : 0
МИТОС
Завершен
Витязь
2 : 3
Машук-КМВ
Завершен
Армавир
1 : 0
Спартак-Нальчик
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 30 тур
Волга
1 : 1
Псков
Завершен
Москва
3 : 1
ЦРФСО
Завершен
Текстильщик
3 : 1
Строгино
Завершен
Спартак К
1 : 1
Химки
Завершен
Леон Сатурн
0 : 1
Знамя Труда
Завершен
Зенит-2
5 : 2
Торпедо Вл
Завершен
Коломна
2 : 2
Олимп-Долгопрудный
Завершен
Домодедово
1 : 0
Спартак-2
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 30 тур
0 : 3
Факел
Тех. поражение
Выбор-Курбатово
0 : 3
Тамбов
Тех. поражение
Калуга
0 : 2
Зенит
Завершен
Динамо Бр
0 : 1
Локомотив
Завершен
Рязань
4 : 1
Витязь
Завершен
Авангард
2 : 0
Арсенал-2
Завершен
Подолье
1 : 2
Орел
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015). группа A, 27 тур
Рубин-2
2 : 1
КАМАЗ
Завершен
Зенит-Ижевск
1 : 1
Сызрань-2003
Завершен
Волга
0 : 0
Челябинск
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015). группа B, 27 тур
Динамо Киров
1 : 1
Носта
Завершен
Спартак
2 : 2
Лада-Тольятти
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Таиланд
1 : 1
Бахрейн
Завершен
Иордания
2 : 2
Кувейт
Завершен
Оман
1 : 2
Сирия
Завершен
Венгрия
4 : 0
Литва
Завершен
Нидерланды
3 : 4
США
Завершен
Шотландия
1 : 0
Катар
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 9 тур
Минск
1 : 0
Шахтер
Завершен
Витебск
0 : 0
Неман
Завершен
Нафтан
3 : 1
Гомель
Завершен
Слуцк
3 : 1
Славия-Мозырь
Завершен
Гранит
0 : 1
БАТЭ
Завершен
Торпедо-БелАЗ
0 : 3
Белшина
Завершен
Динамо-Брест
1 : 0
Динамо Мн
Завершен
Бразилия. Серия А 2015, 5 тур
Спорт Ресифи
1 : 0
Гойас
Завершен
Палмейрас
1 : 1
Интернасьонал
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 12 тур
Тромсе
2 : 0
Мольде
Завершен