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Расписание матчей 05-06-2015

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
май 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
июнь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
июль 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа B, 34 тур Таблица
5 июня, 14:00
ФК Сочи-2013
0 : 1
Алания
Завершен
5 июня, 17:30
Астрахань
1 : 2
Краснодар-2
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015). группа A, 34 тур Таблица
5 июня, 17:00
Дружба
0 : 0
Ангушт
Завершен
5 июня, 17:00
Биолог-Новокубанск
2 : 0
Завершен
5 июня, 18:00
Черноморец
0 : 1
Завершен
5 июня, 18:00
Афипс
5 : 0
МИТОС
Завершен
5 июня, 18:00
Витязь
2 : 3
Машук-КМВ
Завершен
5 июня, 18:00
Армавир
1 : 0
Спартак-Нальчик
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 30 тур Таблица
5 июня, 18:00
Волга
1 : 1
Псков
Завершен
5 июня, 18:00
Москва
3 : 1
ЦРФСО
Завершен
5 июня, 18:00
Текстильщик
3 : 1
Строгино
Завершен
5 июня, 18:00
Спартак К
1 : 1
Химки
Завершен
5 июня, 18:00
Леон Сатурн
0 : 1
Знамя Труда
Завершен
5 июня, 18:00
Зенит-2
5 : 2
Торпедо Вл
Завершен
5 июня, 18:00
Коломна
2 : 2
Олимп-Долгопрудный
Завершен
5 июня, 19:00
Домодедово
1 : 0
Спартак-2
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 30 тур Таблица
5 июня, 00:00
0 : 3
Факел
Тех. поражение
5 июня, 00:00
Выбор-Курбатово
0 : 3
Тамбов
Тех. поражение
5 июня, 18:00
Калуга
0 : 2
Зенит
Завершен
5 июня, 18:00
Динамо Бр
0 : 1
Локомотив
Завершен
5 июня, 18:30
Рязань
4 : 1
Витязь
Завершен
5 июня, 18:30
Авангард
2 : 0
Арсенал-2
Завершен
5 июня, 19:00
Подолье
1 : 2
Орел
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015). группа A, 27 тур Таблица
5 июня, 17:00
Рубин-2
2 : 1
КАМАЗ
Завершен
5 июня, 18:00
Зенит-Ижевск
1 : 1
Сызрань-2003
Завершен
5 июня, 18:00
Волга
0 : 0
Челябинск
Завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015). группа B, 27 тур Таблица
5 июня, 18:00
Динамо Киров
1 : 1
Носта
Завершен
5 июня, 18:30
Спартак
2 : 2
Лада-Тольятти
Завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2015
5 июня, 15:00
Таиланд
1 : 1
Бахрейн
Завершен
5 июня, 17:00
Иордания
2 : 2
Кувейт
Завершен
5 июня, 18:15
Оман
1 : 2
Сирия
Завершен
5 июня, 19:30
Венгрия
4 : 0
Литва
Завершен
5 июня, 21:30
Нидерланды
3 : 4
США
Завершен
5 июня, 21:45
Шотландия
1 : 0
Катар
Завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 9 тур Таблица
5 июня, 18:00
Минск
1 : 0
Шахтер
Завершен
5 июня, 18:00
Витебск
0 : 0
Неман
Завершен
5 июня, 18:00
Нафтан
3 : 1
Гомель
Завершен
5 июня, 18:00
Слуцк
3 : 1
Славия-Мозырь
Завершен
5 июня, 18:15
Гранит
0 : 1
БАТЭ
Завершен
5 июня, 18:30
Торпедо-БелАЗ
0 : 3
Белшина
Завершен
5 июня, 19:00
Динамо-Брест
1 : 0
Динамо Мн
Завершен
Бразилия. Серия А 2015, 5 тур Таблица
5 июня, 03:00
Спорт Ресифи
1 : 0
Гойас
Завершен
5 июня, 03:00
Палмейрас
1 : 1
Интернасьонал
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 12 тур Таблица
5 июня, 20:00
Тромсе
2 : 0
Мольде
Завершен
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