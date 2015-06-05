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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Астрахань - Краснодар-2
Астрахань - Краснодар-2: обзор матча 05 июня 2015
Астрахань
05.06.2015, пятница, 17:30
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап, группа B, 34 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар-2
Матч
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Статистика матча Астрахань - Краснодар-2
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Матчи команд
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Нарт
2 : 1
31.10.2026
Астрахань
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Астрахань
2 : 3
24.10.2026
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3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
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Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
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Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
им. Колосова
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