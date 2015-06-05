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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Украина U20 - США U20
Украина U20 - США U20: обзор матча 05 июня 2015
Украина U20
05.06.2015, пятница, 10:00
Чемпионат мира U-20, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
США U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Украина U20 - США U20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Украина U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Украина U20
0 : 1
07.10.2025
Испания U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Украина U20
2 : 1
03.10.2025
Парагвай U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Панама U20
1 : 1
30.09.2025
Украина U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Южная Корея U20
1 : 2
27.09.2025
Украина U20
Товарищеские матчи. Сборные
Украина U20
2 : 3
22.09.2025
Австралия U20
США U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
США U20
1 : 3
12.10.2025
Марокко U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
США U20
3 : 0
09.10.2025
Италия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
ЮАР U20
2 : 1
05.10.2025
США U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
США U20
3 : 0
02.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
США U20
9 : 1
30.09.2025
Новая Каледония U20
Информация о матче
Стадион:
Норт Харбор
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Украина U20
США U20
Украина не вышла в финал Евро U19
9 июля
4
17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины
2024.03.05 00:12
8
Сын Клинсманна получил вызов в молодежную сборную США
2017.02.10 07:03
Украина не вышла в финал Евро U19
9 июля
4
17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины
2024.03.05 00:12
8
Сын Клинсманна получил вызов в молодежную сборную США
2017.02.10 07:03
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