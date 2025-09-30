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Панама U20 - Украина U20: обзор матча 30 сентября 2025

Панама U20
30.09.2025, вторник, 23:00
Молодежный чемпионат мира, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Украина U20
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Панама U20 - Украина U20
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Панама U20 - Украина U20
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Новости команд
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Панама U20
Украина U20
Украина не вышла в финал Евро U19
9 июля
4
17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины
2024.03.05 00:12
8
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9 июля
4
17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины
2024.03.05 00:12
8
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Панама U20
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Украина U20
0 : 1
07.10.2025
Испания U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Панама U20
1 : 2
03.10.2025
Южная Корея U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Украина U20
2 : 1
03.10.2025
Парагвай U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Панама U20
1 : 1
30.09.2025
Украина U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Парагвай U20
3 : 2
28.09.2025
Панама U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Панама U20
1 : 2
03.10.2025
Южная Корея U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Панама U20
1 : 1
30.09.2025
Украина U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Парагвай U20
3 : 2
28.09.2025
Панама U20
Товарищеские матчи. Сборные,
Колумбия U20
1 : 0
31.07.2025
Панама U20
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Панама U20
0 : 1
05.06.2015
Гана (до 20)
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Украина U20
0 : 1
07.10.2025
Испания U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Украина U20
2 : 1
03.10.2025
Парагвай U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Панама U20
1 : 1
30.09.2025
Украина U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Южная Корея U20
1 : 2
27.09.2025
Украина U20
Товарищеские матчи. Сборные,
Украина U20
2 : 3
22.09.2025
Австралия U20
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