Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблицы Сборные
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турнирная таблица молодежного чемпионата мира 2025

Сезон:
Общая
Рейтинг 3-х мест
Группа A
1
Япония U20
2
Египет U20
3
Чили U20
4
Новая Зеландия U20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
Группа B
1
Украина U20
2
Парагвай U20
3
Южная Корея U20
4
Панама U20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
1
2
4
6
-2
1
Группа C
1
Марокко U20
2
Мексика U20
3
Испания U20
4
Бразилия U20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
2
2
6
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа D
1
Аргентина U20
2
Италия U20
3
Австралия U20
4
Куба U20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
2
6
9
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
1
2
4
8
-4
1
Группа E
1
США U20
2
ЮАР U20
3
Франция U20
4
Новая Каледония U20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
13
3
10
6
3
2
0
1
8
3
5
6
3
2
0
1
8
4
4
6
3
0
0
3
1
20
-19
0
Группа F
1
Колумбия U20
2
Норвегия U20
3
Нигерия U20
4
Саудовская Аравия U20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
1
2
3
5
-2
1
Команда
1
Франция U20
2
Нигерия U20
3
Южная Корея U20
4
Испания U20
5
Австралия U20
6
Чили U20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
4
4
6
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ФотоАрмения и Грузия примут молодежный чемпионат мира
29 апреля
3
Реакция Месси на поражение Аргентины в финале молодежного ЧМ
2025.10.20 22:31
ФотоОпределился победитель молодежного чемпионата мира
2025.10.20 15:00
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+