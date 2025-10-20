Сезон:
Общая
Рейтинг 3-х мест
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
7
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
1
2
4
6
-2
1
Группа C
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
2
2
6
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа D
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
2
6
9
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
1
2
4
8
-4
1
Группа E
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
13
3
10
6
3
2
0
1
8
3
5
6
3
2
0
1
8
4
4
6
3
0
0
3
1
20
-19
0
Группа F
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
1
2
3
5
-2
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
4
4
6
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире