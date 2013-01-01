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Результаты матчей молодежного чемпионата мира 2025

Молодежный чемпионат мира 2025, Финал Таблица
20 октября, 02:00
Аргентина U20
0 : 2
Марокко U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025, Матч за 3-е место Таблица
18 октября, 22:00
Колумбия U20
1 : 0
Франция U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025, 1/2 финала Таблица
16 октября, 02:00
Аргентина U20
1 : 0
Колумбия U20
Завершен
15 октября, 23:00
Марокко U20
1 : 1
Франция U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025, 1/4 финала Таблица
13 октября, 02:00
Норвегия U20
1 : 2
Франция U20
Завершен
12 октября, 02:00
Мексика U20
0 : 2
Аргентина U20
Завершен
12 октября, 23:00
США U20
1 : 3
Марокко U20
Завершен
11 октября, 23:00
Испания U20
2 : 3
Колумбия U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025, 1/8 финала Таблица
10 октября, 02:00
Марокко U20
2 : 1
Южная Корея U20
Завершен
9 октября, 22:30
США U20
3 : 0
Италия U20
Завершен
9 октября, 02:00
Парагвай U20
0 : 1
Норвегия U20
Завершен
9 октября, 02:00
Япония U20
0 : 1
Франция U20
Завершен
8 октября, 22:30
Аргентина U20
4 : 0
Нигерия U20
Завершен
8 октября, 22:30
Колумбия U20
3 : 1
ЮАР U20
Завершен
8 октября, 02:00
Чили U20
1 : 4
Мексика U20
Завершен
7 октября, 22:30
Украина U20
0 : 1
Испания U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа F, 3 тур Таблица
6 октября, 02:00
Саудовская Аравия U20
1 : 1
Норвегия U20
Завершен
6 октября, 02:00
Нигерия U20
1 : 1
Колумбия U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа D, 3 тур Таблица
5 октября, 02:00
Аргентина U20
1 : 0
Италия U20
Завершен
5 октября, 02:00
Австралия U20
3 : 1
Куба U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа E, 3 тур Таблица
5 октября, 23:00
Новая Каледония U20
0 : 6
Франция U20
Завершен
5 октября, 23:00
ЮАР U20
2 : 1
США U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа C, 3 тур Таблица
4 октября, 23:00
Испания U20
1 : 0
Бразилия U20
Завершен
4 октября, 23:00
Мексика U20
1 : 0
Марокко U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа A, 3 тур Таблица
4 октября, 02:00
Новая Зеландия U20
0 : 3
Япония U20
Завершен
4 октября, 02:00
Египет U20
2 : 1
Чили U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа B, 3 тур Таблица
3 октября, 23:00
Украина U20
2 : 1
Парагвай U20
Завершен
3 октября, 23:00
Панама U20
1 : 2
Южная Корея U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа E, 2 тур Таблица
3 октября, 02:00
ЮАР U20
5 : 0
Новая Каледония U20
Завершен
2 октября, 23:00
США U20
3 : 0
Франция U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа F, 2 тур Таблица
3 октября, 02:00
Нигерия U20
3 : 2
Саудовская Аравия U20
Завершен
2 октября, 23:00
Колумбия U20
0 : 0
Норвегия U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа D, 2 тур Таблица
2 октября, 02:00
Аргентина U20
4 : 1
Австралия U20
Завершен
1 октября, 23:00
Италия U20
2 : 2
Куба U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа C, 2 тур Таблица
2 октября, 02:00
Бразилия U20
1 : 2
Марокко U20
Завершен
1 октября, 23:00
Испания U20
2 : 2
Мексика U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа A, 2 тур Таблица
1 октября, 02:00
Чили U20
0 : 2
Япония U20
Завершен
30 сентября, 23:00
Египет U20
1 : 2
Новая Зеландия U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа B, 2 тур Таблица
1 октября, 02:00
Южная Корея U20
0 : 0
Парагвай U20
Завершен
30 сентября, 23:00
Панама U20
1 : 1
Украина U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа F, 1 тур Таблица
30 сентября, 02:00
Колумбия U20
1 : 0
Саудовская Аравия U20
Завершен
29 сентября, 23:00
Норвегия U20
1 : 0
Нигерия U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа E, 1 тур Таблица
30 сентября, 02:00
США U20
9 : 1
Новая Каледония U20
Завершен
29 сентября, 23:00
Франция U20
2 : 1
ЮАР U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа D, 1 тур Таблица
29 сентября, 02:00
Куба U20
1 : 3
Аргентина U20
Завершен
28 сентября, 23:00
Италия U20
1 : 0
Австралия U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа C, 1 тур Таблица
29 сентября, 02:00
Бразилия U20
2 : 2
Мексика U20
Завершен
28 сентября, 23:00
Марокко U20
2 : 0
Испания U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа B, 1 тур Таблица
28 сентября, 02:00
Парагвай U20
3 : 2
Панама U20
Завершен
27 сентября, 23:00
Южная Корея U20
1 : 2
Украина U20
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа A, 1 тур Таблица
28 сентября, 02:00
Чили U20
2 : 1
Новая Зеландия U20
Завершен
27 сентября, 23:00
Япония U20
2 : 0
Египет U20
Завершен
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