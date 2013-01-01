Молодежный чемпионат мира 2025, 1/2 финала
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025, 1/4 финала
Завершен
Завершен
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025, 1/8 финала
Завершен
Завершен
Завершен
Завершен
Завершен
Завершен
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа F, 3 тур
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа D, 3 тур
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа E, 3 тур
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа C, 3 тур
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа A, 3 тур
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа B, 3 тур
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа E, 2 тур
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа F, 2 тур
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа D, 2 тур
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа C, 2 тур
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа A, 2 тур
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа B, 2 тур
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа F, 1 тур
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа E, 1 тур
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа D, 1 тур
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа C, 1 тур
Завершен
Завершен
Молодежный чемпионат мира 2025. группа B, 1 тур
Завершен
Завершен