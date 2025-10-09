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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Парагвай U20 - Норвегия U20
Парагвай U20 - Норвегия U20: обзор матча 09 October 2025
Парагвай U20
09.10.2025, Thursday, 02:00
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Норвегия U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Парагвай U20 - Норвегия U20
Конец матча
Послематчевые пенальти
Второй дополнительный тайм
Первый дополнительный тайм
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
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Статистика матча Парагвай U20 - Норвегия U20
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Парагвай U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай U20
0 : 1
09.10.2025
Норвегия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Украина U20
2 : 1
03.10.2025
Парагвай U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Южная Корея U20
0 : 0
01.10.2025
Парагвай U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Парагвай U20
3 : 2
28.09.2025
Панама U20
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай U20
2 : 2
21.09.2025
Япония U20
Норвегия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия U20
1 : 2
13.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай U20
0 : 1
09.10.2025
Норвегия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Саудовская Аравия U20
1 : 1
06.10.2025
Норвегия U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Колумбия U20
0 : 0
02.10.2025
Норвегия U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Норвегия U20
1 : 0
29.09.2025
Нигерия U20
Информация о матче
Посещаемость:
7368
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