Введите больше 2-х символов

Украина U20 - Парагвай U20: онлайн-трансляция 03 октября 2025

Украина U20
03.10.2025, пятница, 23:00
Молодежный чемпионат мира, группа B, 3 тур
- : -
Не начался
Парагвай U20
Матч Таблица
Статистика матча Украина U20 - Парагвай U20
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Украина U20
Парагвай U20
17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины
5 марта 2024, 00:12
7
Больше новостей
Молодежный чемпионат мира
Все
Текущие
Будущие
Молодежный чемпионат мира. группа E, 1 тур
США U20
9 : 1
30.09.2025
Новая Каледония U20
Молодежный чемпионат мира. группа F, 1 тур
Колумбия U20
1 : 0
30.09.2025
Саудовская Аравия U20
Молодежный чемпионат мира. группа A, 2 тур
Египет U20
1 : 2
30.09.2025
Новая Зеландия U20
Молодежный чемпионат мира. группа B, 2 тур
Панама U20
0 : 1
30.09.2025
Украина U20
Молодежный чемпионат мира. группа A, 2 тур
Чили U20
- : -
01.10.2025
Япония U20
Молодежный чемпионат мира. группа E, 1 тур
Молодежный чемпионат мира. группа B, 2 тур
Южная Корея U20
- : -
01.10.2025
Парагвай U20
Молодежный чемпионат мира. группа C, 2 тур
Испания U20
- : -
01.10.2025
Мексика U20
Молодежный чемпионат мира. группа C, 2 тур
Бразилия U20
- : -
02.10.2025
Марокко U20
Молодежный чемпионат мира. группа D, 2 тур
Италия U20
- : -
01.10.2025
Куба U20
Последние матчи
Все
Украина U20
Парагвай U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Парагвай U20
3 : 2
28.09.2025
Панама U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Южная Корея U20
1 : 2
27.09.2025
Украина U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
