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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Украина U20 - Испания U20
Украина U20 - Испания U20: обзор матча 07 October 2025
Украина U20
07.10.2025, Tuesday, 22:30
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Испания U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Украина U20 - Испания U20
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Украина U20 - Испания U20
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Украина U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Украина U20
0 : 1
07.10.2025
Испания U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Украина U20
2 : 1
03.10.2025
Парагвай U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Панама U20
1 : 1
30.09.2025
Украина U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Южная Корея U20
1 : 2
27.09.2025
Украина U20
Товарищеские матчи. Сборные
Украина U20
2 : 3
22.09.2025
Австралия U20
Испания U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
Испания U20
2 : 3
11.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Украина U20
0 : 1
07.10.2025
Испания U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Испания U20
1 : 0
04.10.2025
Бразилия U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Испания U20
2 : 2
01.10.2025
Мексика U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Марокко U20
2 : 0
28.09.2025
Испания U20
Информация о матче
Посещаемость:
5345
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Украина U20
Испания U20
Украина не вышла в финал Евро U19
9 июля
4
17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины
2024.03.05 00:12
8
Украина не вышла в финал Евро U19
9 июля
4
17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины
2024.03.05 00:12
8
Украина не вышла в финал Евро U19
9 июля
4
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