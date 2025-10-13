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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Норвегия U20 - Франция U20
Норвегия U20 - Франция U20: обзор матча 13 October 2025
Норвегия U20
13.10.2025, Monday, 02:00
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Франция U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Норвегия U20 - Франция U20
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Норвегия U20 - Франция U20
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Норвегия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия U20
1 : 2
13.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай U20
0 : 1
09.10.2025
Норвегия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Саудовская Аравия U20
1 : 1
06.10.2025
Норвегия U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Колумбия U20
0 : 0
02.10.2025
Норвегия U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Норвегия U20
1 : 0
29.09.2025
Нигерия U20
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Колумбия U20
1 : 0
18.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1/2 финала
Марокко U20
1 : 1
15.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия U20
1 : 2
13.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Япония U20
0 : 1
09.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Новая Каледония U20
0 : 6
05.10.2025
Франция U20
Информация о матче
Посещаемость:
7742
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