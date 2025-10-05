Новая Каледония U20

Молодежный чемпионат мира. группа E, 1 тур
Молодежный чемпионат мира. группа F, 1 тур
Молодежный чемпионат мира. группа A, 2 тур
Молодежный чемпионат мира. группа B, 2 тур
Молодежный чемпионат мира. группа A, 2 тур
Молодежный чемпионат мира. группа E, 1 тур
Молодежный чемпионат мира. группа F, 1 тур
Молодежный чемпионат мира. группа A, 2 тур
Молодежный чемпионат мира. группа B, 2 тур
Молодежный чемпионат мира. группа A, 2 тур
Молодежный чемпионат мира. группа B, 2 тур
Молодежный чемпионат мира. группа C, 2 тур
Молодежный чемпионат мира. группа C, 2 тур
Молодежный чемпионат мира. группа D, 2 тур