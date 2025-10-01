Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Италия U20 - Куба U20: онлайн-трансляция 01 октября 2025

Италия U20
01.10.2025, среда, 23:00
Молодежный чемпионат мира, группа D, 2 тур
- : -
Не начался
Куба U20
Матч Таблица
Статистика матча Италия U20 - Куба U20
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Италия U20
Куба U20
Больше новостей
Молодежный чемпионат мира
Все
Текущие
Будущие
Молодежный чемпионат мира. группа E, 1 тур
США U20
9 : 1
30.09.2025
Новая Каледония U20
Молодежный чемпионат мира. группа F, 1 тур
Колумбия U20
1 : 0
30.09.2025
Саудовская Аравия U20
Молодежный чемпионат мира. группа A, 2 тур
Египет U20
1 : 2
30.09.2025
Новая Зеландия U20
Молодежный чемпионат мира. группа B, 2 тур
Панама U20
0 : 1
30.09.2025
Украина U20
Молодежный чемпионат мира. группа A, 2 тур
Чили U20
- : -
01.10.2025
Япония U20
Молодежный чемпионат мира. группа E, 1 тур
США U20
9 : 1
30.09.2025
Новая Каледония U20
Молодежный чемпионат мира. группа F, 1 тур
Колумбия U20
1 : 0
30.09.2025
Саудовская Аравия U20
Молодежный чемпионат мира. группа A, 2 тур
Египет U20
1 : 2
30.09.2025
Новая Зеландия U20
Молодежный чемпионат мира. группа B, 2 тур
Панама U20
0 : 1
30.09.2025
Украина U20
Молодежный чемпионат мира. группа A, 2 тур
Чили U20
- : -
01.10.2025
Япония U20
Молодежный чемпионат мира. группа B, 2 тур
Южная Корея U20
- : -
01.10.2025
Парагвай U20
Молодежный чемпионат мира. группа C, 2 тур
Испания U20
- : -
01.10.2025
Мексика U20
Молодежный чемпионат мира. группа C, 2 тур
Бразилия U20
- : -
02.10.2025
Марокко U20
Молодежный чемпионат мира. группа D, 2 тур
Италия U20
- : -
01.10.2025
Куба U20
Последние матчи
Все
Италия U20
Куба U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Куба U20
1 : 3
29.09.2025
Аргентина U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Италия U20
1 : 0
28.09.2025
Австралия U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Италия U20
1 : 0
28.09.2025
Австралия U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Куба U20
1 : 3
29.09.2025
Аргентина U20
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 