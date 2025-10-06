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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Нигерия U20 - Колумбия U20
Нигерия U20 - Колумбия U20: обзор матча 06 октября 2025
Нигерия U20
06.10.2025, понедельник, 02:00
Молодежный чемпионат мира, группа F, 3 тур
1 : 1
Завершен
Колумбия U20
Матч
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Протокол Нигерия U20 - Колумбия U20
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Нигерия U20 - Колумбия U20
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Желтые карточки
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Новости команд
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Нигерия U20
Колумбия U20
Определились финалисты молодежного ЧМ-2025
2025.10.16 13:59
Тренер молодежной сборной России прокомментировал ничью с Колумбией
2025.03.24 10:01
Молодежная сборная России сыграла вничью с Колумбией
2025.03.24 08:50
1
Молодежная сборная России проиграла Колумбии, пропустив с пенальти на 90-й минуте
2025.03.22 08:38
4 игрока молодежной сборной России не сыграют с Колумбией из-за травм
2025.03.19 11:34
1
26 игроков сборной Нигерии-U17 не прошли тест на возраст
2016.08.04 14:50
9
Определились финалисты молодежного ЧМ-2025
2025.10.16 13:59
Тренер молодежной сборной России прокомментировал ничью с Колумбией
2025.03.24 10:01
Молодежная сборная России сыграла вничью с Колумбией
2025.03.24 08:50
1
Молодежная сборная России проиграла Колумбии, пропустив с пенальти на 90-й минуте
2025.03.22 08:38
4 игрока молодежной сборной России не сыграют с Колумбией из-за травм
2025.03.19 11:34
1
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Последние матчи
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Нигерия U20
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Колумбия U20
1 : 0
18.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1/2 финала
Аргентина U20
1 : 0
16.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
Испания U20
2 : 3
11.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина U20
4 : 0
08.10.2025
Нигерия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Колумбия U20
3 : 1
08.10.2025
ЮАР U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина U20
4 : 0
08.10.2025
Нигерия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Нигерия U20
1 : 1
06.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Нигерия U20
3 : 2
03.10.2025
Саудовская Аравия U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Норвегия U20
1 : 0
29.09.2025
Нигерия U20
Товарищеские матчи. Сборные,
Австралия U20
1 : 3
23.09.2025
Нигерия U20
Молодежный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Колумбия U20
1 : 0
18.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1/2 финала
Аргентина U20
1 : 0
16.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
Испания U20
2 : 3
11.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Колумбия U20
3 : 1
08.10.2025
ЮАР U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Нигерия U20
1 : 1
06.10.2025
Колумбия U20
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