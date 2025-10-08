Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Колумбия U20 - ЮАР U20
Колумбия U20 - ЮАР U20: обзор матча 08 October 2025
Колумбия U20
08.10.2025, Wednesday, 22:30
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
ЮАР U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Колумбия U20 - ЮАР U20
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Колумбия U20 - ЮАР U20
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, Матч за 3-е место
Колумбия U20
1 : 0
18.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1/2 финала
Аргентина U20
1 : 0
16.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
Испания U20
2 : 3
11.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Колумбия U20
3 : 1
08.10.2025
ЮАР U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Нигерия U20
1 : 1
06.10.2025
Колумбия U20
ЮАР U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Колумбия U20
3 : 1
08.10.2025
ЮАР U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
ЮАР U20
2 : 1
05.10.2025
США U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
ЮАР U20
5 : 0
03.10.2025
Новая Каледония U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Франция U20
2 : 1
29.09.2025
ЮАР U20
Информация о матче
Посещаемость:
6420
Новости команд
Все
Колумбия U20
ЮАР U20
Определились финалисты молодежного ЧМ-2025
2025.10.16 13:59
Тренер молодежной сборной России прокомментировал ничью с Колумбией
2025.03.24 10:01
Молодежная сборная России сыграла вничью с Колумбией
2025.03.24 08:50
1
Молодежная сборная России проиграла Колумбии, пропустив с пенальти на 90-й минуте
2025.03.22 08:38
4 игрока молодежной сборной России не сыграют с Колумбией из-за травм
2025.03.19 11:34
1
Определились финалисты молодежного ЧМ-2025
2025.10.16 13:59
Тренер молодежной сборной России прокомментировал ничью с Колумбией
2025.03.24 10:01
Молодежная сборная России сыграла вничью с Колумбией
2025.03.24 08:50
1
Молодежная сборная России проиграла Колумбии, пропустив с пенальти на 90-й минуте
2025.03.22 08:38
4 игрока молодежной сборной России не сыграют с Колумбией из-за травм
2025.03.19 11:34
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+