Тренер молодежной сборной России прокомментировал ничью с Колумбией

Старший тренер молодeжной сборной России Иван Шабаров высказался о товарищеском матче с Колумбией U20 (2:2). Двумя днями ранее в матче этих команд колумбийцы выиграли со счетом 1:0.

«Если бы до игры сказали, что мы сыграем вничью, то, может быть, мы бы и удовлетворились этим, учитывая то состояние, в котором мы подошли к матчу. Потеряли ещe Кирша с Салтыковым накануне.

Ребята после первой игры были по-настоящему вымотаны, чувствовалось, что силы заканчиваются. Поэтому за достигнутый результат хотелось бы поблагодарить ребят вдвойне.

Что же касается счeта, то, наверное, он справедлив. Мы могли «украсть» концовку, это было бы совсем хорошо. В целом, содержанием игры удовлетворены, по сравнению с первым матчем у нас хотя бы появились голевые моменты.

Сегодня игроки знали, что их не на кого менять, поэтому нужно было доигрывать до конца. Деваться просто было некуда. Опыт игры на таком стадионе интересный, мы нечасто в Южной Америке с таким сталкиваемся, обычно играем на тренировочных полях.

Очень приятно, что мы сыграли при таком количестве зрителей, шикарная атмосфера для футбола, в которой футболисты вдвойне хотят себя проявить. Поэтому отдали себя без остатка.

В каждом матче были свои герои, сегодня тоже сложно кого-то выделить, неплохо сыграли многие. Тот уровень, который мы от них ждeм, они смогли показать. Можно выделить многих, поэтому я, наверное, не буду этого делать», – сказал Шабаров.