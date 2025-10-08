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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Чили U20 - Мексика U20
Чили U20 - Мексика U20: обзор матча 08 October 2025
Чили U20
08.10.2025, Wednesday, 02:00
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 4
Завершен
Мексика U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Чили U20 - Мексика U20
Конец матча
Второй тайм
Первый тайм
Начало матча
Статистика матча Чили U20 - Мексика U20
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Чили U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Чили U20
1 : 4
08.10.2025
Мексика U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Египет U20
2 : 1
04.10.2025
Чили U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Чили U20
0 : 2
01.10.2025
Япония U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Чили U20
2 : 1
28.09.2025
Новая Зеландия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Чили U20
1 : 1
20.09.2025
Нигерия U20
Мексика U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
Мексика U20
0 : 2
12.10.2025
Аргентина U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Чили U20
1 : 4
08.10.2025
Мексика U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Мексика U20
1 : 0
04.10.2025
Марокко U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Испания U20
2 : 2
01.10.2025
Мексика U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Бразилия U20
2 : 2
29.09.2025
Мексика U20
Информация о матче
Посещаемость:
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