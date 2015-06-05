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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Панама U20 - Гана (до 20)
Панама U20 - Гана (до 20): обзор матча 05 июня 2015
Панама U20
05.06.2015, пятница, 07:00
Чемпионат мира U-20, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Гана (до 20)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Панама U20 - Гана (до 20)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Панама U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Панама U20
1 : 2
03.10.2025
Южная Корея U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Панама U20
1 : 1
30.09.2025
Украина U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Парагвай U20
3 : 2
28.09.2025
Панама U20
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия U20
1 : 0
31.07.2025
Панама U20
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Панама U20
0 : 1
05.06.2015
Гана (до 20)
Гана (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1/8 финала
Гана (до 20)
0 : 3
10.06.2015
Мали (до 20)
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Панама U20
0 : 1
05.06.2015
Гана (до 20)
Чемпионат мира U-20, 2 тур
Аргентина U20
2 : 3
02.06.2015
Гана (до 20)
Чемпионат мира U-20, 1 тур
Гана (до 20)
1 : 1
30.05.2015
Австрия (до 20)
Информация о матче
Стадион:
Норт Харбор
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