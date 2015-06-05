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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Оман - Сирия
Оман - Сирия: обзор матча 05 июня 2015
Оман
05.06.2015, пятница, 18:15
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Сирия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оман - Сирия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
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Оман
2 : 1
08.12.2025
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Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
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