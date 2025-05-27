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Прогноз на точный счёт матча Оман – Ливан: товарищеский матч, 28 мая 2025

27 мая 2025 11:45
Оман - Ливан
28 мая 2025, среда 01:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.80
Точный счёт 0:1 в пользу Ливана
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28 мая сборные Омана и Ливана проведут контрольную встречу на поле в Маскате. Обе команды находятся в хорошей форме, но решают разные задачи: Оман оттачивает оборонительную структуру и баланс, а Ливан демонстрирует впечатляющую результативность и серию из пяти побед. Матч может стать интересным столкновением разных философий – прагматизма и атакующего авантюризма.

Оман

Сборная «Омана» в последнее время показывает стабильный, но не слишком результативный футбол. За пять последних матчей команда забила всего трижды, но при этом пропустила только два мяча. Особое внимание заслуживает то, что в трeх крайних встречах (против «Судана», «Южной Кореи» и «Кувейта») «Оман» не позволил соперникам отличиться. Умение контролировать темп, закрываться в нужный момент и выжидать – главный козырь коллектива, который делает ставку на организованную защиту и минимализм в атаке.

Впрочем, Оман всe чаще играет вничью: 0:0 с Суданом, 1:1 с Кореей. Для контрольного матча против мощного в атаке соперника эта сдержанность может быть как плюсом, так и слабостью – если соперник сможет вскрыть защиту, у Омана могут возникнуть трудности с ответом.

Ливан

Сборная Ливана переживает один из лучших отрезков за последние годы. Пять побед подряд, 16 голов в последних пяти встречах и уверенность в своих силах делают эту команду фаворитом спарринга. Победы над «Брунеем» (5:0), «Восточным Тимором» (4:0) и «Кувейтом» (дважды) свидетельствуют о хорошей атакующей связке и глубине состава.

При этом важно учитывать, что большинство соперников по последним матчам были объективно слабыми командами. Тем не менее «Ливан» действует уверенно и результативно даже в тех случаях, когда не имеет большого территориального преимущества. В обороне сборная играет компактно – всего три пропущенных мяча за пять встреч, и в трeх крайних – ноль.

Факты о командах

Оман

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • Не пропускает в 3 последних матчах

Ливан

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Забивает в среднем 3.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Не пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Оман
1 : 1
29.05.2013
Ливан

Прогноз на матч Оман – Ливан

Сборная «Омана» навяжет «Ливану» низкий темп и борьбу за центр поля, но текущая форма гостей и их атакующий потенциал говорят в их пользу. С учeтом хорошей оборонительной статистики обеих команд стоит ожидать умеренно результативного матча, где многое будет решать первый гол. Вероятен сценарий с минимальной победой «Ливана» благодаря индивидуальному классу и высокой реализации моментов.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу Ливана

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу Ливана – коэффициент 6.80
  • Победа «Ливана» – коэффициент 2.20
  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.72

6.80
Точный счёт 0:1 в пользу Ливана
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Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Ливан Оман
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