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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Оман - Ливан
Оман - Ливан: обзор матча 29 мая 2013
Оман
29.05.2013, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Ливан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Оман - Ливан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
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4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
05.06.2026
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2 : 1
08.12.2025
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Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
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Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
- : -
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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13.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 6
01.10.2026
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