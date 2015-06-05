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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - США
Нидерланды - США: обзор матча 05 июня 2015
Нидерланды
05.06.2015, пятница, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 4
Завершен
США
26'
К. Хунтелаар
49'
К. Хунтелаар
52'
М. Депай
33'
Г. Зардес
69'
Д. Энтони Брукс
89'
Д. Уильямс
90+1'
Б. Вуд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Нидерланды - США
90'
+1
ГОЛ! 3:4!
Б. Вуд
Пас отдал
Д. Моррис
89'
ГОЛ! 3:3!
Д. Уильямс
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
85'
80'
Замена
Д. Моррис
️️️️
Г. Зардес
Замена
Л. де Йонг
️️️️
К. Хунтелаар
78'
Замена
У. Снейдер
️️️️
Й. Класи
78'
69'
ГОЛ! 3:2!
Д. Энтони Брукс
63'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
К. Беккерман
63'
Замена
Б. Вуд
️️️️
А. Йоханссон
Замена
Д. Проппер
️️️️
Р. ван Перси
57'
56'
Замена
Д. Йедлин
️️️️
Б. Ши
55'
Замена
М. Дискеруд
️️️️
А. Моралес
ГОЛ! 3:1!
М. Депай
52'
ГОЛ! 2:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Г. ван дер Вил
49'
46'
Замена
М. Ороско
️️️️
В. Альварадо
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
К. Промес
46'
Замена
Г. ван дер Вил
️️️️
Д. Янмат
46'
33'
ГОЛ! 1:1!
Г. Зардес
Пас отдал
Ф. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
М. Депай
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ПЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
США
1
Брэд Гьюзан
ВР
6
Альфредо Моралес
ЦЗ
6
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
0
Вентура Альварадо
ЦЗ
21
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Брек Ши
ЦП
4
Майкл Брэдли
(К)
ЦП
15
Кайл Беккерман
ЦП
23
Фабиан Джонсон
ЦП
0
Арон Йоханссон
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
14
Карим Рекик
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
0
Дэйви Проппер
ЦП
18
Тьяррон Чери
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Люк де Йонг
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
США
22
Ник Римандо
ВР
10
Миккель Дискеруд
ЛЗ
14
Майкл Ороско
ЦЗ
0
Брэд Эванс
ЦЗ
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
16
Джордан Моррис
ЛВ
19
Мигель Ибарра
ЦП
14
Даниэль Уильямс
ЦП
7
Бобби Вуд
ЦФ
15
Хуан Агудело
ЦФ
3-2-1-1-3
13
Силлессен
4
Мартинс-Инди
16
Класи
13
Брума
17
Блинд
0
Янмат
8
Вейналдум
11
Промес
10
Депай
19
Хунтелаар
9
ван Перси
4-4-2
1
Гьюзан
21
Чендлер
6
Брукс
0
Альварадо
6
Моралес
4
Брэдли
15
Беккерман
23
Джонсон
21
Ши
9
Зардес
0
Йоханссон
0
Янмат
2
ван дер Вил
2
ван дер Вил
0
Янмат
9
ван Перси
0
Проппер
0
Проппер
9
ван Перси
16
Класи
10
Снейдер
10
Снейдер
16
Класи
19
Хунтелаар
9
де Йонг
9
де Йонг
19
Хунтелаар
11
Промес
17
Нарсинг
17
Нарсинг
11
Промес
0
Альварадо
14
Ороско
14
Ороско
0
Альварадо
9
Зардес
16
Моррис
16
Моррис
9
Зардес
6
Моралес
10
Дискеруд
10
Дискеруд
6
Моралес
21
Ши
22
Йедлин
22
Йедлин
21
Ши
15
Беккерман
14
Уильямс
14
Уильямс
15
Беккерман
0
Йоханссон
7
Вуд
7
Вуд
0
Йоханссон
Остались в запасе
Нидерланды
США
13
Тим Крул
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
14
Карим Рекик
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
18
Тьяррон Чери
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
19
Мигель Ибарра
ЦП
22
Ник Римандо
ВР
0
Брэд Эванс
ЦЗ
15
Хуан Агудело
ЦФ
Остались в запасе
13
Тим Крул
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
14
Карим Рекик
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
18
Тьяррон Чери
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
Остались в запасе
19
Мигель Ибарра
ЦП
22
Ник Римандо
ВР
0
Брэд Эванс
ЦЗ
15
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Нидерланды - США
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Информация о матче
Стадион:
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