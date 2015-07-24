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июнь 2015
июль 2015
Россия. Премьер-лига (2015/2016), 2 тур
Крылья Советов
0 : 2
ЦСКА
Завершен
Россия. Кубок (2015/2016), 1/128 финала
Челябинск
0 : 1
Носта
Завершен
Тамбов
2 : 0
Рязань
Завершен
Зенит-Ижевск
1 : 0
Динамо Киров
Завершен
Биолог-Новокубанск
0 : 1
СКА
Завершен
Волга
1 : 0
Спартак К
Завершен
Торпедо Вл
1 : 2
Домодедово
Завершен
Торпедо
0 : 0
Динамо Бр
Завершен
Металлург Л
5 : 1
Чертаново
Завершен
Нефтехимик
2 : 1
Волга
Завершен
1 : 1
Пари НН
Завершен
Сызрань-2003
0 : 1
Лада-Тольятти
Завершен
Псков
2 : 0
Карелия
Завершен
Авангард
0 : 3
Локомотив
Завершен
Спартак-Нальчик
2 : 2
Ангушт
Завершен
Динамо Ставрополь
0 : 0
Астрахань
Завершен
Афипс
1 : 0
Черноморец
Завершен
Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 2 тур
Динамо (мол)
3 : 0
Мордовия (мол)
Завершен
Ахмат (мол)
2 : 3
Кубань (мол)
Завершен
Международный кубок чемпионов 2015. группа A
Манчестер Сити
1 : 4
Реал
Завершен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016), 1 тур
Сент-Труйден
2 : 1
Брюгге
Завершен
Дания. Суперлига (2015/2016), 2 тур
Хобро
0 : 1
Ольборг
Завершен
Сендерийск
1 : 2
Мидтьюлланд
Завершен
Норвегия. Элитсериен 2015, 17 тур
Старт
0 : 3
Викинг
Завершен
Чехия. Синот Лига (2015/2016), 1 тур
Виктория
2 : 1
Славия
Завершен