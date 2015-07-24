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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Мордовия (мол)
Динамо (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 24 июля 2015
Динамо (мол)
24.07.2015, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
3 : 0
Завершен
Мордовия (мол)
32'
В. Левин (П)
39'
Н. Обольский
67'
А. Терехов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Мордовия (мол)
Замена
Н. Майорский
️️️️
С. Матвийчук
85'
Замена
Д. Ямщиков
️️️️
В. Сарамутин
82'
80'
Желтая карточка
В. Адаев
Замена
Н. Канавин
️️️️
М. Могулкин
75'
72'
Желтая карточка
С. Ширшиков
72'
Замена
А. Гришин
️️️️
А. Черентаев
Замена
А. Рукас
️️️️
А. Степанов
72'
ГОЛ! 3:0!
А. Терехов
67'
Замена
А. Терехов
️️️️
В. Левин
62'
55'
Желтая карточка
А. Аскеров
46'
Замена
Р. Калюжный
️️️️
Д. Шебанов
Замена
А. Алтунин
️️️️
Н. Обольский
46'
41'
Замена
В. Адаев
️️️️
Н. Мухин
ГОЛ! 2:0!
Н. Обольский
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Левин
32'
Замена
А. Моргунов
️️️️
М. Кузьмин
27'
16'
Замена
А. Курчавый
️️️️
В. Нургалеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
77
Михаил Могулкин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Мордовия (мол)
1
Денис Шебанов
ВР
53
Эдуард Мансуров
ЦЗ
52
Егор Сысуев
ЦЗ
42
Никита Усов
ЦЗ
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
54
Артур Игошев
ЦП
63
Никита Мухин
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
65
Владислав Нургалеев
ЦП
62
Александр Черентаев
ЦФ
59
Сергей Тишенков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Динамо (мол)
83
Андрей Ребриков
ВР
89
Николай Майорский
ЦЗ
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
74
Никита Климов
ЦЗ
65
Даниил Ямщиков
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
67
Павел Фарафонов
ЦП
97
Антон Алтунин
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
11
Антон Терехов
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
64
Павел Кульнин
ЦП
50
Артем Гришин
ЦП
69
Александр Курчавый
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
4-3-1-2
31
Лещук
91
Степанов
8
Каляшин
44
Калугин
5
Матвийчук
77
Могулкин
27
Сарамутин
88
Левин
6
Кузьмин
9
Обольский
96
Максименко
4-4-2
1
Шебанов
52
Сысуев
42
Усов
67
Ширшиков
53
Мансуров
63
Мухин
71
Аскеров
65
Нургалеев
54
Игошев
59
Тишенков
62
Черентаев
5
Матвийчук
89
Майорский
89
Майорский
5
Матвийчук
27
Сарамутин
65
Ямщиков
65
Ямщиков
27
Сарамутин
77
Могулкин
85
Канавин
85
Канавин
77
Могулкин
91
Степанов
6
Рукас
6
Рукас
91
Степанов
6
Кузьмин
14
Моргунов
14
Моргунов
6
Кузьмин
9
Обольский
97
Алтунин
97
Алтунин
9
Обольский
88
Левин
11
Терехов
11
Терехов
88
Левин
62
Черентаев
50
Гришин
50
Гришин
62
Черентаев
65
Нургалеев
69
Курчавый
69
Курчавый
65
Нургалеев
63
Мухин
9
Адаев
9
Адаев
63
Мухин
1
Шебанов
35
Калюжный
35
Калюжный
1
Шебанов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Мордовия (мол)
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
22
Никита Киреев
ЦФ
74
Никита Климов
ЦЗ
67
Павел Фарафонов
ЦП
83
Андрей Ребриков
ВР
64
Павел Кульнин
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Остались в запасе
2
Сергей Евтушенко
ЦЗ
22
Никита Киреев
ЦФ
74
Никита Климов
ЦЗ
67
Павел Фарафонов
ЦП
83
Андрей Ребриков
ВР
Остались в запасе
64
Павел Кульнин
ЦП
43
Владимир Змеёв
ЦФ
49
Сергей Учелькин
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Рокунов
Статистика матча Динамо (мол) - Мордовия (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артем Рекеть
(Москва)
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
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2025.12.21 17:00
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Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
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2025.01.20 09:22
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